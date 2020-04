E SE L’INTELLETTUALE DI SINISTRA TORNASSE A PREOCCUPARSI DELLE CAMPAGNE?

Con il Covid19 ci siamo riscoperti pizzaioli, fornai, esperti di farine ben presto introvabili, con enorme fastidio di chi già si pensava novello Sorbillo. Farine lievitate di prezzo, senza che nessuno, tra i consumatori, si chiedesse: ma il grano, quando costa? Attualmente, nonostante in alcune aree del Mezzogiorno il prezzo del grano duro sfiori i 30 euro al quintale, in media non si superano i 25-26 euro. Rispetto alla media dei 20 euro degli scorsi anni l’aumento c’è stato, certo, ma nulla che possa lontanamente giustificare il raddoppio dei prezzi di vendita delle farine, nulla che possa risolversi con la solita legge di mercato per cui all’aumento della domanda il prezzo schizza all’insù. Si fa sempre fatica a portare la questione del capitalismo tra i campi, forse per via dell’odore di concime, che non piace a nessuno, quasi che la rivoluzione, se non pranzo di gala, debba almeno rimanere urbana. E però è tra i campi che le lotte sociali possono ripartire, oggi, come ieri. Carlo Pisacane era convinto che le masse del Sud potessero conferire un “impulso gagliardo” alla realizzazione in chiave socialista della rivoluzione nazionale, e lo stesso Bakunin avvertiva sull’impossibilità anche solo di immaginare in Italia una rivoluzione sociale senza mobilitare i venti milioni di proletari delle campagne e contando solo sui ceti operai urbani. Per Gramsci la questione contadina era dirimente per l’unificazione del Paese e, al solito, l’attualità dei suoi scritti stupisce, anche se i contadini a cui lui guardava, ai suoi tempi, erano braccianti, mentre oggi i contadini sono per lo più dei padroncini che sfruttano, tramite il caporalato ma non solo, una mano d’opera immigrata. Dunque un novello Gramsci, qualora dovesse mai ricomparire, non potrebbe parlare di unificazione del Paese attraverso la soluzione della questione contadina senza prima riaggiornare le figure sociali, perché nel frattempo le carte si sono parecchio imbrogliate.

Da qualche settimana, Teresa Bellanova, Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte II, non fa che ripetere l’importanza della “lotta al caporalato mediante la regolarizzazione e poi l’agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi degli immigrati e facilitazione delle assunzioni di lavoratori al momento inoccupati”. “Ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a ‘regolarizzare’ un esercito di clandestini?” le fa eco Matteo Salvini a corredo di un selfie. Entrambi, ovviamente, si guardano bene dall’ammettere che l’imminente stagione della raccolta si preannuncia catastrofica, visto che a raccogliere frutta e verdura non è rimasto quasi più nessuno. Una parte degli stranieri se n’è andata, o perché impaurita dal virus, o perché preoccupata di non ricevere assistenza sanitaria, o perché impossibilitata a utilizzare i mezzi di trasporto (dei caporali) che normalmente conducono ai campi. Questo nessuno lo dice, perché riconoscere l’insostituibilità di qualcuno costa fatica, lo abbiamo visto con i medici e gli infermieri, diventati eroi solo a tragedia iniziata.

Per capire quanto le campagne possano diventare laboratori di innovazione sociale non è necessario ripescare oltreoceano i sem terra brasiliani e le dolci e nobili parole di Pepe Mujica, basta restare in Italia e ripercorrere le tappe della più grande esperienza di emancipazione avvenuta nel secondo dopoguerra con l’assalto al latifondo e con l’occupazione delle terre. Una massa sterminata di braccianti analfabeti divenne protagonista al punto da creare una nuova leva di amministratori locali, di dirigenti di cooperative, e di associazioni agricole, nell’unico periodo della storia nazionale in cui il Mezzogiorno ha ridotto il divario, in termini di Pil, che lo separava dal resto dell’Italia. Detto altrimenti, se c’è stato un momento in cui questo Paese ha conosciuto davvero l’unità, non è stato nel 1861, che ebbe bisogno di leggi speciali per reprimere il brigantaggio, ma nel 1946, quando si diede slancio a un ciclo di lotte sociali che trasformarono gli assetti di proprietà e di potere nelle campagne, riconnettendole alle città. “Divisi siam canaglia” recita l’Inno dei lavoratori scritto da Filippo Turati nel lontano 1886, prima che battute da small talking del tipo “chi è la società? non esiste una cosa simile! esistono i singoli uomini e donne, e ci sono le famiglie” diventassero moneta corrente.

Nicola Manna