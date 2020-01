Duel Club. Ecco la programmazione fino al 25 gennaio

Dopo le feste natalizie, il Duel Club torna più carico di prima. Ecco la programmazione fino al 25 gennaio. Rkomi, AME & Stereocalypse e Markantonio.

Venerdì 17 e 24, c’è il consueto appuntamento del venerdì con Zapping Tv e di Sabato 18 e 25 gennaio, con il supermercato notturno più famoso d’Italia Nightmarket 80.

Venerdì 17 gennaio, sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal suo ultimo album, “Dove gli occhi non arrivano tour”, arriva il nuovo tour che dal 23 Novembre lo vede protagonista per tutto l’inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana. Parliamo di Rkomi.

Propone i pezzi dell’album uscito il 22 marzo scorso su etichetta Island Records, già certificato disco d’oro e che ha conquistato ogni classifica.

Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album è un eccezionale e variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole ed eclettico flow del giovane artista milanese che con questo nuovo album si è confermato tra le penne più autorevoli della scena contemporanea. Un album pop e complesso allo stesso tempo dove la malinconia che lo contraddistingue si apre ad un caleidoscopio di nuovi mondi sonori. Importanti le collaborazioni come in “Blu”, singolo con Elisa che ha anticipato l’uscita dell’album a “Mon Cheri” con Sfera Ebbasta, con Ghali in “Boogie Nights”, Carl Brave nel brano “Impressione” ,Dardust in “Visti dall’alto” e con Jovanotti nel brano “Canzone” attualmente in rotazione radiofonica.

Nel live, riproporrà i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano. Radio 105 è radio partner ufficiale del tour.

Zapping Tv presenta “C’è posta per te” diamo voce al nostro pubblico! C’è la possibilità di dichiararti, chiedere scusa o semplicemente raccontarti!

Inoltre saranno distribuiti quattrocento numeri adesivi con cui i ragazzi potranno interagire tramite Led Wall e Instagram Stories.

Sabato 18 gennaio, sarà una notte magica, WOO! presenterà in consolle AME & Stereocalypse, warm up Gemini Rhythm.

AME è il duo musicale formato da Kristian Beyer e Frank Wiedemann, formatosi all’inizio degli anni 2000 a Berlino. Kristian è impegnato nei dj set, Frank cura i live e il side project Howling. Nei suoi dj set Kristian miscela sapientemente: house deep, bassline suadenti e mescolando ritmi afro a voci soul dimostra come si può essere sempre in evoluzione.

Stereocalypse è il progetto di Enrico de Vecchi che unisce esperienza e istinto, sentimenti analogici e trame moderne senza nessun rispetto delle regole.

NightMarket 80, presenta NAPULE ‘E NOTTE.

Quando si parla di Napoli non si parla solo di una città ma di un mondo che ti trascina in un vortice fatto di suoni, immagini, volti, voci ed infinite contraddizioni.

Napoli per i Napoletani è tutto ma spesso trascuriamo questi ultimi per mettere la città davanti ad ogni cosa, ma la città siamo soprattutto noi.

Il legame che c’è tra la città e i suoi cittadini è viscerale, imprescindibile.

Un posto pieno di contraddizioni, che non lascia spazio all’immaginazione, ma che trascina tutto e tutti in un vortice di colori e suoni, all’interno di una realtà unica ed inimitabile.

Per ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno trasmesso la loro passione, ci hanno supportato e hanno spinto il movimento WBTN, questo evento darà la possibilità di incontrarsi e vivere insieme un momento di divertimento e condivisione, un’esperienza vera, che va aldilà del ‘social’. Dj Set a cura di Jessica Di Paolo, Andrea Saggiomo e le Guida Twins.

Sabato 25 Gennaio International Talent & Duel Club presentano Markantonio. Markantonio ha iniziato la carriera come dj professionista suonando musica acid-house nei club partenopei, tanto in voga agli inizi degli anni ’90, fino a divenire un maestro della scena elettronica, specializzandosi in musica techno. Markantonio ha creato un sound unico, associato ad una incredibile capacità di missaggio, in particolare nella “tecnica a tre piatti”: elementi melodici e profondi, linee di basso funky, e tanto groove! Dopo anni di successo, rilasciando tracce su etichette di prestigio quali Recycled Loops, Shake rec, Tortured, Conform, Superbra, e aver suonato con tutti i migliori artisti techno del mondo, Markantonio ha avuto una importante evoluzione artistica, in particolare come produttore, infatti la sua è una continua ricerca di sonorità nuove. Nel 2001 Markantonio ha creato la sua prima etichetta, “AnalyticTrail”, che all’ inizio prevedeva influenze house, in particolare nella scelta dei campioni vocali, ma aveva già un personale stile techno; la sua è stata una delle prime “pietre” che hanno costituito poi il tipico sound napoletano, di cui Markantonio rappresenta, dunque, un precursore. ha avuto il piacere di collaborare con grandi artisti quali Rino Cerrone, Valentino Kanzyani, The Advent, Danilo Vigorito, Ignition Technician, Davide Squillace, Paco Osuna e molti altri. Tracce ricche di stile e classe, realizzate per il dancefloor! Nel 2005 Markantonio ha realizzato un nuovo progetto musicale, l’ etichetta “MKT”. Il 2007 si rivela un anno particolarmente importante per Markantonio, che lo vede collaborare con la famosa label di Mauro Picotto “Alchemy”. Questa collaborazione ha fatto si che si aprissero le porte per Ibiza.

Nel 2008, Markantonio si esibisce con l’ “Analytic Trail” showcase al Privilege di Ibiza, insieme al giovane talento Joseph Capriati con il quale collabora nella produzione di “Codice Morse” e “Molotov EP”

A ridosso dell’estate, grande esordio della la prima compilation ufficiale per il celebre club del sud Italia La Vecchia Fattoria. Le tracce di Markantonio sono apparse su grandi compilation come: “I ♥ Techno 3 – Dance Club”, “Essential Underground Vol. 09”, “U60311 Compilation Techno Division Vol. 5”, “Amnesia Ibiza Sessions Vol 8”, “United DJs Vol.3” e molte altre.