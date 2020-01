Duel Club. Ecco la programmazione fino al 25 gennaio

Venerdì 24, c’è il consueto appuntamento del venerdì con Zapping Tv e di Sabato 25 gennaio, con il supermercato notturno più famoso d’Italia Nightmarket80.

Sabato25 Gennaio International Talent & Duel Club presentano Markantonio. Markantonio ha iniziato la carriera come dj professionista suonando musica acid-house nei club partenopei, tanto in voga agli inizi degli anni’90, fino a divenire un maestro della scena elettronica, specializzandosi in musica techno. Markantonio ha creato un sound unico, associato ad una incredibile capacità di missaggio, in particolare nella “tecnica a tre piatti”: elementi melodici e profondi, linee di basso funky, e tanto groove! Dopo anni di successo, rilasciando tracce su etichette di prestigio quali Recycled Loops, Shake rec, Tortured, Conform, Superbra, e aver suonato con tutti i migliori artisti techno del mondo, Markantonio ha avuto una importante evoluzione artistica, in particolare come produttore, infatti la sua è una continua ricerca di sonorità nuove. Nel 2001 Markantonio ha creato la sua prima etichetta, “AnalyticTrail”, che all’ inizio prevedeva influenze house, in particolare nella scelta dei campioni vocali, ma aveva già un personale stile techno; la sua è stata una delle prime “pietre”che hanno costituito poi il tipico sound napoletano, di cui Markantonio rappresenta, dunque, un precursore. ha avuto il piacere di collaborare con grandi artisti quali Rino Cerrone, Valentino Kanzyani, The Advent, Danilo Vigorito, Ignition Technician, Davide Squillace, Paco Osuna e molti altri. Tracce ricche di stile e classe, realizzate per il dancefloor! Nel 2005 Markantonio ha realizzato un nuovo progetto musicale, l’ etichetta “MKT”. Il 2007 si rivela un anno particolarmente importante per Markantonio, che lo vede collaborare con la famosa label di Mauro Picotto “Alchemy”. Questa collaborazione ha fatto si che si aprissero le porte per Ibiza.

Nel2008, Markantonio si esibisce con l’ “Analytic Trail” showcaseal Privilege di Ibiza, insieme al giovane talento Joseph Capriati con il quale collabora nella produzione di “Codice Morse” e “MolotovEP”.

A ridosso dell’estate, grande esordio della la prima compilation ufficiale per il celebre club del sud Italia La Vecchia Fattoria. Le tracce di Markantonio sono apparse su grandi compilation come: “I ♥Techno 3 – Dance Club”, “Essential Underground Vol. 09″,”U60311 Compilation Techno Division Vol. 5”, “Amnesia IbizaSessions Vol 8”, “United DJs Vol.3” e molte altre.

Ricordiamola partenership con Oradio, la webradio di Optimagazine che ogni sabato trasmette in diretta la serata dal Club.

Night Market 80 propone il Capodanno Cinese e si celebrerà l’anno del Topo.