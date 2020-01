Diana, presentata la 23esima stagione concertistica

La stagione Diciassette & Trenta Classica 2020 di concerti del Teatro Diana di Napoli è giunta alla XXIII edizione. L’impegno del Teatro Diana si rafforza nel mondo della musica grazie al suo numeroso affezionato pubblico e ad artisti e formazioni musicali di elevatissimo livello nazionale ed internazionale. I 500 spettatori che in media frequentano la sala del Teatro Diana pongono questa stagione musicale tra le più ambite a livello nazionale. Continua la collaborazione, per il quarto anno consecutivo, con l’Accademia di Santa Sofia, una “orchestra da camera” stabile, con la Direzione Artistica di Filippo Zigante, che ha trovato al Teatro Diana il luogo ideale per il suo percorso costante di crescita. I cinque concerti proposti dall’orchestra saranno alternati con cinque preziosi appuntamenti con la musica da camera e con un interessante progetto in collaborazione con il “Maggio della Musica”, sotto la Direzione Artistica del Maestro Michele Campanella. L’inaugurazione sarà venerdì 17 gennaio e sarà affidata all’ Orchestra da Camera di Santa Sofia con un concerto interamente dedicato a Vivaldi, gli altri concerti offerti dall’orchestra “stabile” del Teatro Diana spazieranno dai concerti Brandeburghesi di Bach alla grande musica per il grande schermo. Intervallati con questi appuntamenti musicali, cinque appuntamenti strettamente legati alla musica da camera volti come sempre ad esaltare giovani talenti che si pongono alla ribalta nazionale: è il caso di Ginevra Negri Costantini, insignita il 13 maggio 2019 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici, che proporrà un concerto interamente dedicato a Gioacchino Rossini-31 gennaio-; a febbraio Maurizio Baglini proporrà la nona sinfonia di L. V. Beethoven nella trascrizione per solo piano di F. Liszt. A concludere la rassegna l’inizio di una collaborazione con il Maggio della Musica – sotto la direzione artistica del Maestro Michele Campanella – permetterà agli abbonati della stagione di assistere all’esecuzione della settima e dell’ottava sinfonia di L.V. Beethoven- in occasione dei 250 anni dalla nascita del musicista tedesco- da parte dell’Orchestra Colibrì Ensamble il giorno 10 maggio presso il Teatro Acacia, concerto che risulterà essere la conclusione della stagione Diciassette & Trenta Classica e l’inaugurazione del “Maggio della Musica 2020”.

CIDIM- ANCEM – ACCADEMIA DI SANTA SOFIA

ORCHESTRA DA CAMERA “ACCADEMIA DI SANTA SOFIA”

STAGIONE CONCERTISTICA 2020

Venerdì 17 gennaio 2020 – ore 17,30. Teatro Diana – Napoli

VIVALDIANA

Antonio Vivaldi Concerto in re magg. per 4 violini RV 549

Concerto in sol min. per 2 violoncelli RV 531

Concerto per 2 violini e 2 violoncelli

Concerto in la min. per 2 violini RV 522

Concerto in si min. per 4 violini RV 580

Venerdì 7 febbraio 2020 – ore 17,30. Teatro Diana – Napoli

I MONUMENTI DELLA MUSICA

I CONCERTI BRANDEBURGHESI

LE SINFONIE GIOVANILI DI MENDELSSOHN

…e non solo…

Johannes Sebastian Bach Concerto brandeburghese n.6 in si bem. magg.

(violinista Francesco Solombrino)

Felix Mendelssohn Bartholdy Sinfonia n. 7 in re min. per archi

Venerdì 13 marzo 2020 – ore 17,30. Teatro Diana – Napoli

LA GRANDE MUSICA E IL GRANDE SCHERMO

Nino Rota Concerto per archi

Ennio Morricone “Vittime di guerra” (un film di B. De Palma del

1990)

Venerdì 3 aprile 2020 – ore 17,30. Teatro Diana – Napoli

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Petr Il’ic Caikovskij Andante cantabile e variazioni rococò per

violoncello ed archi (solista Gianluca Giganti)

Leonard Bernstein “Serenade” per violino e archi (solista Marco

Serino)

Venerdì 8 maggio 2020 – ore 17,30. Teatro Diana – Napoli

LE SERENATE PER ARCHI

Wolfgang Amadeus Mozart Serenata notturna in sol magg. KV 525

(eine Kleine Nachtmusik)

Petr Il’ic Cajkovskij Serenata per archi in do magg.op.48