il video di DANIELE LANAVE “SOLTANTO PER STANOTTE” supera le 100.000 visualizzazioni su YouTube

“SOLTANTO PER STANOTTE” (On The Set / Believe Digital), il nuovo singolo di DANIELE LANAVE, prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana entra in classifica nella top 20 degli artisti emergenti più trasmessi in radio della settimana.

Il video diretto da Marco D’andragora (DAMSTUDIO) ha superato oltre le 100.000 views su YouTube. La clip vede la partecipazione della modella nigeriana, Sarah Ibizugbe Ese, scappata dai disagi di una terra difficile come la Nigeria, arrivata in Italia con un barcone a Taranto, passata dal centro di accoglienza di Molfetta alla Fashion Week di Parigi e Milano, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.

Intanto, il cantautore pugliese si prepara per realizzare il suo sogno… partecipare a Sanremo Giovani!