Da Sotheby’s, linea moda ispirata a Old Master.

Stando alle ultime notizie Ansa,i “Grandi Maestri” tornano di moda. Dopo Gucci che nel 2018 si e’ ispirato a capolavori del passato per la collezione capsule “Hallucination”, dopo Louis Vuitton che l’anno prima, in collaborazione con Jeff Koons, aveva messo la Gioconda e Van Gogh sulle borsette, e dopo le incursioni annuali di Dr. Martens tra William Blake, Hieronymous Bosch e Giannicola di Paolo, adesso e’ Sotheby’s che si lancia nel mondo della moda attingendo a opere che di qui a pochi giorni finiranno sotto il martello del battitore.

La casa d’aste ha lanciato una joint venture con Highsnobiety, un popolare blog berlinese a meta’ tra trend e e-commerce: magliette e felpe con o senza cappuccio, iconici elementi della moda di strada ma decorati con immagini di dipinti in vendita da Sothebys a fine mese, debutteranno il 20 gennaio con prezzi compresi tra i 6 e i 125 euro. I capi, su cui sono stampate riproduzioni di opere di scuola italiana, olandese e fiamminga di epoca rinascimentale e barocca, saranno in vendita anche in un pop-up shop di Highsnobiety da Selfridges accanto a brand come Prada, Moncler e Bang & Olufsen. Includono, tra gli altri un “memento mori” di scuola olandese del sedicesimo secolo (stima della vigilia da Sothebys 60-80 mila dollari), una sensuale Galatea di Ginevra Cantofoli (40-60 mila dollari) e paesaggio immaginario con le allegorie dell’Abbondanza e della Castità’ di scuola praghese.