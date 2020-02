BOBBY SOLO OSPITE al 70° FESTIVAL di SANREMO

BOBBY SOLO ospite del 70° Festival di Sanremo, da venerdì 7 febbraio arriva in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “IL GARAGE STA ANDANDO A FUOCO” in duetto con Veronica Marchi.

Con questa canzone i due cantanti non interpretano la classica e scontata storia d’amore tra l’uomo maturo e la giovane donna, bensì presentano due artisti accomunati dalla voglia di esplorare nuovi territori e generi musicali.

«La voce di Veronica ha arricchito moltissimo la canzone! Si tratta in assoluto della mia prima esperienza in duetto con una voce femminile e sono molto contento del risultato», commenta Bobby Solo.

A proposito della canzone, Veronica Marchi dichiara: «Appena ho sentito il brano ho subito pensato che sarebbe stata per me una preziosa occasione per andare oltre i miei limiti e sperimentare qualcosa di nuovo, il sound è lontano dal mio mondo ma la saggezza e la dolcezza di Bobby mi hanno portata sulla strada giusta senza dire una parola. Sono onorata di far parte di questo progetto».

L’operazione è supportata e presentata da Azzurra Music assieme al produttore Francesco Micocci. Il brano scritto da Varo Venturi (già compositore/autore del brano “Amore disperato” portato al successo da Nada) è ispirato ad un genere poco diffuso in Italia che sta divenendo molto popolare negli Stati Uniti, una nuova branchia del country denominata “Southern Gothic Dark Country” una specie di “Blues delle paludi”, che potremmo definire la parte “cupa”, malinconica del country.