BENEDETTO CASILLO in “DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA E L’ELISIR D’AMORE” al teatro Totò

Continua da giovedì 23 gennaio fino a domenica 26 e da venerdì 31 a domenica 2 febbraio, la stagione artistica del Teatro Totò diretta da Gaetano Liguori, con l’attore, autore e regista Benedeto Casillo e la commedia “Don Felice Sciosciammocca e l’elisir d’amore”.(feriali ore 21.00 – sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 e domenica ore 18.00) Partendo dal genio di Eduardo Scarpetta che più d’una volta seppe attingere dal repertorio del teatro francese e dai suoi autori migliori, Benedetto Casillo, per l’occasione rilegge alla sua maniera il testo che il padre del teatro comico napoletano ricavò dal lavoro di Maurice Hennequin, “Les draghe d’Hercules”. Da qui l’esilarante commedia “Don Felice Sciosciamocca e l’elisir d’amore”. L’irresistibile Don Felice è un bravo e scrupoloso medico e anche un appassionato ricercatore scientifico. Ha già inventato una miracolosa pomata contro i pidocchi ed un portentoso prodotto per la ricrescita dei capelli. Ma stavolta l’invenzione è davvero straordinaria: un elisir d’amore. Delle pillole che scatenano irrefrenabili attrazioni fisiche. E funzionano sia per gli uomini che per le donne. Un successo straordinario che tuttavia porrà l’intraprendente medico al centro di una storia irresistibile e ricca di colpi di scena e sorprese. In scena con la storicizzata compagnia di Casillo anche Patrizia Capuano e Gennaro Morrone.