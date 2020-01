ARZANO. ALLA CITTÀ DEI RAGAZZI, UN CONCERTO STREPITOSO.

Il 2 gennaio, alla “Città dei Ragazzi di Arzano“ si è brindato in musica al 2020, con un concerto eccezionale, due pianisti napoletani, il Maestro Alberto Pizzo pianista e concertista napoletano internazionale, che ora risiede in Giappone, e il maestro pianista Ivan Dalia, hanno suonato a favore della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione Giovanni Nigro di Arzano/Napoli Città dei ragazzi.

Il patron dell’ Associazione Salvatore Leonardo ha fortemente voluto questo concerto dove insieme al Maestro Alberto Pizzo, finambolo del pianoforte in equilibrio tra Napoli, New York e Tokio, ha suonato il pianista compositore, Maestro Ivan Dalia, compositore non vedente dalla nascita, due forze della natura, con una vitalità ed energia straordinari, che hanno toccato i tasti con delicatezza e precisione, andando oltre la musica, regalando emozioni in musica, ai ragazzi, ai volontari, alle famiglie e agli amici per brindare a questo nuovo anno che nella primavera, vedrà nascere il Centro NEMO Napoli presso l’Ospedale Monaldi.

Un grazie speciale a Santarpino Pianoforti per la grande sensibilità e disponibilità nel mettere a disposizione un piano S6 Yamaha.

La UILDM SEZIONE G.NIGRO opera sul territorio di Arzano e comuni limitrofi al fine di sensibilizzare con manifestazioni ed eventi la cittadinanza avvicinandola alle distrofie e ad altri tipi di malattie genetiche.

E’ stata fondata il 16 gennaio 1967 dal Professore Giovanni Nigro, e promuove con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari, e favorisce l’integrazione sociale delle persone con disabilità.

La sede è aperta dal Lunedi al Vernerdi dalle ore 14:00 alle ore 19:30 Uildm Arzano G. Nigro via Enrico Fermi, presso “Città dei Ragazzi arzano 80022 tell e fax 0817313628 cel 3341087619 E.mail uildm.napoli@libero.it–uildm.napoli@pec.libero.it sede distaccata di Ischia via Vincenzo Gemito 28 referente Raffaele Brischetto cel 3339235758.

Mariafrancesca Gargiulo