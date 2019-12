“Ars Vivendi” e la Tombolata di Capodanno a Minori.

Ancora tanti eventi da non perdere a Minori in Costiera Amalfitana per le festività natalizie trascorse e di fine anno a Minori, la bella cittadina sul mare della costiera amalfitana ricca di suggestivi Presepi Artistici allestiti nei vari centri adiacenti,di meravigliosi “Canti di Natale”,a cura dell’Accademia Mandolinistica Napoletana ed il Concerto di Natale nella prestigiosa Basilica di San Trofimena.

Un vasto ed incantevole happening,quello de: “La luce del Natale 2019-20 che si protrarrà oltre l’Epifania.

Tutta la cittadina di Minori sarà in festa con un mix di letteratura, musica, cinema, danza e teatro nelle strade del paese,grazie al contributo del comune e delle varie Associazioni locali.

Ecco gli ultimi appuntamenti:

Martedì 31 dicembre – ore 11.00 – Centro storico – Sfilata del gruppo folk “’O Marenariello”

Martedì 31 dicembre – ore 00.30 – Centro storico – Sfilata del gruppo folk “’E Revota Costiera”

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Capodanno – ore 12.00 – Basilica di S. Trofimena – “Concerto di Capodanno”, a cura del “Premiato Concerto bandistico Città di Minori”

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Capodanno – ore 17.30 – Centro storico – Sfilata del gruppo folk “’E Revota Costiera”

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Capodanno – ore 18.30 – Auditorium Palazzo delle Arti – Il Proscenio replica “Filumena Marturano”

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Capodanno – ore 20.00 – Tensostruttura Comunale – Tombolata di Capodanno, a cura dell’Ass. Ars Vivendi

Giovedì 2 gennaio – ore 20.00 – Auditorium Palazzo delle Arti – Il Proscenio replica “Filumena Marturano”

Venerdì 3 gennaio – ore 19.30 – Basilica di S. Trofimena – Musical “Il miracolo di Marcellino” – musiche Marco Frisina – regia Antonio Melissa

Sabato 4 gennaio – ore 18.30 – Basilica di S. Trofimena – XVIII Rassegna di cori polifonici “Citta di Minori” – Premio Francesca Mansi, a cura dell’Associazione Scugnizza e del Coro “Amici di S. Francesco”

Sabato 4 gennaio – ore 20.00 – Auditorium Palazzo delle Arti – Il Proscenio replica “Filumena Marturano”

Domenica 5 gennaio – ore 20.00 – Auditorium Palazzo delle Arti – Il Proscenio replica “Filumena Marturano”

Lunedì 6 gennaio – Epifania – ore 11.00 – Centro storico – Sfilata del gruppo folk “’O Marenariello”

Lunedì 6 gennaio ore 18.30 – Auditorium Palazzo delle Arti – Il Proscenio replica “Filumena Marturano”

Lunedì 6 gennaio ore 20.00 – Tensostruttura Comunale – Il Mercante in fiera

Domenica 12 gennaio – ore 18,00 – Basilica di S. Trofimena

Domenica 12 gennaio Messa e levata del Bambinello – ore 19.00 – Loc. Grotte – Levata del Bambinello

Presepi Artistici allestiti a Minori.

Chiese e Basiliche da visitare in loco:

Arciconfraternita SS. Sacramento

Basilica di S. Trofimena

Presepe dipinto di G. Palladino (Antiche Scuderie)

Largo Brandolini (Loc. Grotte)

ex Circolo Lavoratori a cura di “Mastro Sassarro”

Chiesa di S. Giovanni a Mare

Chiesa di S. Lucia

Chiesa dei SS. Angeli Custodi (Loc. Monte)

Chiesa dei Ss. Giuliano e Gennaro (Loc. Villamena)

Via Casa Palomba

Convento di S. Nicola

Via S. Pietro (Loc. Petrito)

Chiesa di S. Michele Arcangelo (Loc. Torre)