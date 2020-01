Arezzo 29 in 3 minuti: un classico che non smette di ammaliare

“Arezzo 29 in 3 minuti”, col suo classico canovaccio della commedia comica è tornato in scena al Teatro Trianon. Per Oscar Di Maio un successo annunciato. Del resto sono ormai 40 anni che la commedia va in scena, e raggiunge sempre il suo scopo, che è quello di divertire il pubblico, regalando 3 ore di spensieratezza.

La storia ormai è nota. E’ quella del tassista Salvatore e di sua moglie Vicenza, casalinga frustrata dal dolore di non aver potuto avere figli. Sarà l’arrivo del figlio illegittimo di quest’ultimo, nato dalla sua relazione con la moglie di un pregiudicato, in carcere, che sconvolgerà la vita familiare dei 2 coniugi. Il bambino, spacciato da Salvatore per un trovatello, verrà accolto come un miracolo da Vicenza, che finalmente coronerà il suo bisogno di maternità. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e ben presto l’intrigo verrà svelato! Ma non mancherà il lieto fine.

Detto di un bravissimo Oscar di Maio, padrone della scena, una menzione particolare va spesa per “sua moglie” Alessandra Borrelli- Ma l’intero cast è parso molto credibile. Adeguati anche i costumi e le scene. Un testo, questo di Di Maio e Masiello, che ha successo da 40 anni. Ma che proprio per questo è “difficile”: i paragoni con gli interpreti del passato sono inevitabili. Specie per Alessandra Borrelli chiamata a recitare nel ruolo che fu di un mostro sacro come Luisa Conte. Proprio a Luisa Conte, cui, finalmente, la sua città ha dedicato, proprio in mattinata una strada, è stato tributato un caloroso applauso.

Luisa Avella