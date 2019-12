ALESSIA MOIO RICEVE L’APPREZZAMENTO DELLA FONDAZIONE NINO TARANTO

Nuova consacrazione artistica per l’attrice e cantante Alessia Moio che ha appena ricevuto i complimenti per la sua attività teatrale e canora dalla Fondazione “Nino Taranto”. Accolta dal segretario del blasonato ente dedicato alla figura del grande artista napoletano, il professore Francesco De Blasio (con lei nella foto) la brava interprete partenopea, impegnata nel rappresentare e omaggiare in teatro la figura dell’immenso Nino Taranto, ha raccolto gli affettuosi complimenti della Fondazione ottenendo la possibilità di potere indossare la mitica paglietta con i “pizzi” appartenuta allo straordinario artista. Destinataria di un’attestazione dove si definisce il suo “cimento nel repertorio di questo grande artista degno della massima considerazione e lode” Alessia che nel suo spettacolo “‘A Voce e’ Napule” regala al pubblico uno spaccato su Nino Taranto e la sua opera, è al lavoro per un nuovo allestimento ampiamente a lui dedicato e diviso tra la canzone, il teatro e la vita privata. “Grazie a questo incontro con il professore De Blasio della Fondazione Taranto – ha detto Alessia Moio – sono rimasta profondamente emozionata. Ancor di più mi sono sentita seguace e giovane continuatrice della lezione ‘Taranto’. L’aver ottenuto, anche se per pochi secondi, con emozione e orgoglio la possibilità di indossare la sua prestigiosa e gloriosa Paglietta, per me è stato come il ricevere un nuovo autorevole stimolo per uno studio sempre più costante sul grande personaggio. Continuerò con passione e umiltà a cercare di apprendere l’operato di colui che si fece sicura lezione di teatro provando a raccogliere, imparare e a diffondere al meglio l’esempio della sua immensa arte e umanità”.