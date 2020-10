Al Teatro di Napoli-Teatro Nazionale le audizioni per la selezione di 12 attrici/attori per lo spettacolo Hospes,-Itis di Fabio Pisano

Il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale è produttore per la stagione 2020-2021 dello spettacolo teatrale Hospes,-Itis di Fabio Pisano, per la regia di Davide Iodice che debutterà in prima nazionale al Teatro San Ferdinando di Napoli il 18 febbraio 2021.

Il Teatro di Napoli organizza un laboratorio con il regista, finalizzato alla selezione di n°12 (dodici) tra attrici e attori, da scritturare nello spettacolo indicato. Il laboratorio si articolerà in 3 incontri che si terranno i giorni 9, 10 e 11 novembre 2020.

Le attrici e gli attori selezionati al termine del laboratorio, accettate le condizioni della scrittura, dovranno garantire la propria disponibilità per tutto il periodo di prove e recite che si svolgeranno a Napoli dal 11 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Per tutte le informazioni dell’avviso consultare il sito www.teatrodinapoli.it.