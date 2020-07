AGOSTO al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Tra visite notturne e visite riservate su prenotazione per gruppi di familiari e amici, parte la nuova iniziativa “Il MAV in esclusiva per te” per godere appieno della memoria del nostro passato attraverso la tecnologia e la luce

Dopo la ripartenza del 2 giugno che, negli ultimi fine settimana del mese di luglio, ha fatto registrare un incoraggiante incremento di visitatori, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ha intrapreso un approccio più friendly per l’accoglienza del pubblico, ampliando la sua offerta dedicata con l’apertura del percorso museale dal giovedì alla domenica, e grazie alla nuova iniziativa ” Il MAV in esclusiva per te” , ha inteso promuovere per gruppi organizzati di massimo 20 persone la possibilità di prenotare, in esclusiva appunto, la visita al museo ad un costo d’ingresso speciale.

Nel mese di agosto l’apertura del giovedì è programmata in orario serale, dalle ore 19.00 alle 24.00, per venire incontro alle diverse esigenze dei visitatori, mentre, il venerdì, il sabato e la domenica, l’apertura sarà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00), sempre con prenotazione obbligatoria, per poter rispettare ed assicurare le norme di distanziamento.

La fruizione del museo MAV, tramite prenotazione dedicata e in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, potrà avvenire anche nelle giornate di chiusura di lunedì, martedì e mercoledì, scaglionando le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film sull’eruzione del Vesuvio.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.