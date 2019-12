Actor Dei, la storia di Padre Pio in musical: gli assenti hanno avuto torto

Actor Dei: gli assenti hanno avuto torto

Mai come questa volta gli assenti hanno avuto torto. Actor Dei, al debutto la sera di Natale al Trianon, è spettacolo godibile. Fontana Padre Pio dopo un primo tempo in cui è in posizione defilata, viene fuori nella seconda parte, assumendo il ruolo di protagonista. Ma il vero protagonista è il popolo. Non è la storia di Padre Pio, da questo punto di vista. Manca del tutto il riferimento alla sua spiritualità.

E’ la storia del popolo di San Giovanni Rotondo, che difende strenuamente il suo “fraticello” che la Curia Romana vuole portare via. Il “popolo” coi suoi cori e i suoi balletti riempie la scena. I protagonisti sul palcoscenico già sono tantissimi, ma sembrano ancora di più in virtù del continuo movimento. Appropriata anche la scenografia, composta da pannelli mobili sui quali vengono proiettati immagini per ricostruire le varie scene. Si vede come anche dietro tutto ciò c’è un grande lavoro. Tutto fila via alla perfezione, e non deve essere certo facile combinare luci, movimenti dei pannelli ed immagini. Lavoro godibile, che merita di essere visto.

Il Trianon ha nel suo dna altro genere di rappresentazioni

Passiamo dalle dolenti note: alla prima di Actor Dei al Trianon il teatro era mezzo vuoto. Mai come questa volta gli assenti hanno avuto torto. Lo spettacolo merita di essere visto. Ma difronte ad un risultato del genere è giusto anche interrogarsi sugli errori fatti. C’è da chiedersi come mai sia possibile una cosa del genere. Il cliente, in questo caso il pubblico, ha sempre ragione. Quindi l’errore va cercato altrove.

La prima cosa che viene in mente è che il Trianon, per la sua vocazione, non è il teatro adatto ad uno spettacolo del genere. Il pubblico del teatro di Forcella è abituato a cose diverse. E coloro che possono essere interessati ad un musical non sono abituati al Trianon. Ora non sappiamo se lo spettacolo sia stato fortemente voluto dall’ex direttore artistico, Nino D’Angelo. O se sia stata una scelta dell’impresario. Sta di fatto che almeno in occasione della prima non ha funzionato. Anche perché la sera di Natale aveva una concorrenza spaventosa, da Sal Da Vinci all’Augusteo, e Peppe Barra al Politeama. Adesso si punta sul passa parola.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Magari da questa esperienza verrà rafforzata l’idea del nuovo direttore artistico del Trianon Marisa Laurito. Che ha presentato un programma in cui il “suo teatro” deve diventare il tempio della canzone napoletana. Uno spettacolo come Actor Dei “merita” un teatro che abbia nel suo dna il musical. A Napoli ci sono tanti teatri, tutti hanno avuto negli ultimi anni notevoli successi. Ma è bene non dimenticare la loro vocazione. A volte voler ampliare al massimo i “generi” per rendere completo un cartellone non è politica che paga.