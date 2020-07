Tornano i concerti. Vega Festival a Teverola (Ce), il 29/7 con Gigi Finizio live

Un evento estremamente atteso quello che vedrà protagonistra il cantante GIGI FINIZIO, tra le voci più amate di sempre dal popolo della musica italiana e campana, con tre Festival di Sanremo all’attivo, decine di dischi di successo e centinaia di concerti in giro per l’Italia. Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.00, si accenderà la prima edizione del VEGA FESTIVAL, evento artistico di prospettiva, nello spazio antistante il centro commerciale Medì di Teverola (Ce).

Il concerto si svolgerà nel rispetto rigoroso di tutte le norme anti-Covid in vigore (sedute distanziate, registrazione degli ingressi, capienza controllata, etc.). L’ingresso al VEGA FESTIVAL sarà completamente gratuito, con varie possibilità di ricevere un invito omaggio predisposte dall’organizzazione, che saranno illustrate durante la conferenza stampa di lunedì 20 luglio alle ore 11.00, presso il ristorante VEGA FOOD di Teverola (Ce).

“Il concerto di Teverola” – spiega Gigi Finizio – “è da considerarsi l’anteprima ufficiale del grande evento del 5 giugno 2021 allo Stadio San Paolo, rinviato a causa dell’emergenza. Ma è soprattutto un segnale di ripartenza per la musica dal vivo, per la mia band, per chi mi segue da anni e, ovviamente, anche per l’artista Finizio, che come molti, ha un bisogno fisico di solcare il palcoscenico e sentirsi il pubblico addosso.”.

Soddisfazione anche dall’amministrazione comunale di Teverola, attraverso il Sindaco Tommaso Barbato, che qualche giorno fa, ha incontrato artista ed organizzatori. Si tratta di un evento che assume un significato importante sia per il periodo storico, che per il territorio della provincia di Caserta: una voglia di normalità che il 29 luglio assumerà la forma del primo VEGA FESTIVAL.

Radio Marte è media partner ufficiale dell’evento, e seguirà il concerto con dirette, interviste e collegamenti, anche in tv sul canale 655 dgt di Radio Marte Tv. I marziani si occuperanno anche dell’opening, con una performance “aperitiv” curata dai djs ed i personaggi dell’emittente campana.