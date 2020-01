100 ANNI E POCO PIÙ ” ‘O SOLE MIO” STA NFRONTE A TE.

Azi la mano chi almeno una volta nella vita ha intonato ‘O Sole Mio. A occhio e croce, tutti. Si, perché stiamo parlando della canzone più conosciuta al mondo, arrivata addirittura nello spazio. Non si tratta di un’esagerazione, ‘O Sole Mio fu intonata dallo stesso Jurij Gagarin durante il primo viaggio spaziale della storia, per la prima volta nello spazio vuoto, si sentì la voce di Napoli. Addirittura Papa Giovanni Paolo II la intonò nel 2002 in occasione del suo ottantaduesimo compleanno che lo vide ospite a Ischia.

La più grande interpretazione di questa canzone rimane probabilmente quella di Enrico Caruso, accanto alla quale si annovera quella di Luciano Pavarotti.

Pochi sanno, però, che questa canzone, nonostante fosse cantata in napoletano, non fu composta in territorio partenopeo ma piuttosto russo.

Giovanni Capurro, giornalista e redattore delle pagine culturali del quotidiano Roma di Napoli, nel 1898, scrisse i versi della canzone affidandone la composizione musicale a Eduardo Di Capua. In quel tempo Di Capua si trovava a Odessa, in Impero russo, con suo padre, violinista in un’orchestra. La musica sembra sia stata ispirata da una splendida alba sul mar Nero e, soprattutto, dalla nobil donna oleggese Anna Maria Vignati-Mazza detta “Nina”, sposa del Senatore Giorgio Arcoleo e vincitrice a Napoli del primo concorso di bellezza della città partenopea; il brano venne poi presentato a Napoli alla Festa di Piedigrotta ad un concorso musicale de “La tavola rotonda: Giornale, letterario, illustrato, musicale della domenica” della Casa Editrice Ferdinando Bideri, ma senza ottenere grande successo ed arrivando secondo (vincendo il premio di Lire 200), ma in seguito si diffuse sempre più, anche fuori dall’Italia, fino a diventare un vero e proprio patrimonio della musica mondiale.

‘O Sole mio è una delle canzoni più famose di tutti i tempi, ma non fruttò molto ai suoi due autori, Capurro e Di Capua, che morirono in povertà, rispettivamente nel 1920 e nel 1917.

Insomma nella fredda alba russo-ucraina del 1898 venne scritta ‘O sole mio, per

chi non teme la pioggia anche interiore, la fa sua davvero.

Porta il sole sulla fronte ovunque nel cuore, chi ha l’aria serena dopo la tempesta,

-ma n’atu sole cchiu’ bello, oi ne’ .

Mariafrancesca Gargiulo