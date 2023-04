Zoff: “Maradona era una grande! Meret deve fare come Donnarumma…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Dino Zoff, ex calciatore di Napoli e Juve:

“La Champions League? È difficile dare un parere, quando andiamo all’estero le squadre italiane giocano come si gioca all’estero. Il nostro campionato è falsato con l’esasperazione dei falli e dei piagnistei, quando andiamo fuori Italia e sappiamo che la partita si gioca in un certo modo, siamo capaci di farlo. All’estero sappiamo che l’arbitro fa andare, la musica è diversa e sappiamo esprimerci bene.

Milan e Napoli sullo stesso piano? Se la giocano in due partite, ci può essere un momento favorevole o non favorevole di una delle due squadre che può diventare determinante.

Pioli? L’allenatore è buono sempre, Champions o no. L’esperienza dell’allenatore è comunque completa. Il Napoli ha avuto una battuta d’arresto col Milan e certamente questo ha dato morale ai rossoneri, direi che è tutto da giocare. Bisogna vedere la reazione che avrà il Napoli, la potenzialità c’è tutta.

Maradona era una grande componente in squadra perché faceva esprimere il meglio anche ai non particolarmente dotati. Questo Napoli è stato una sorpresa perché ha fatto cose stupende fin qui, è stato bello e moderno non solo esteticamente ma anche nei risultati. Sperando che non sia in qualche momento particolare adesso, ma le qualità le ha espresse alla grande.

Meret? Ho un giudizio ottimo su di lui, ha cominciato adesso a giocare con continuità. Deve pensare di migliorare sempre, le potenzialità e le qualità ci sono tutte. Adesso è titolare inamovibile e le pressioni aumentano. Donnarumma ha dato un contributo determinante agli europei, le ha vinte lui sui rigori. Meret deve pensare di arrivare anche lui ad essere determinante in Nazionale”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati