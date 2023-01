Ziliani: “Saviano? I magistrati parlano di allarmanti contesti criminali”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è espresso così sulla corsa Scudetto su Twitter, pubblicando anche un suo vecchio articolo:

“Lo scrissi il 21 novembre scorso, lo ribadisco adesso col campionato pronto a ripartire: che fortuna sarebbe per il calcio italiano se il Napoli tornasse a vincere lo scudetto. (E aggiungo: 5 anni dopo Orsato e nell’anno della possibile Calciopoli II)”.

Paolo Ziliani commenta le parole di Roberto Saviano che aveva parlato di sistema del Nord contro lo scudetto del Napoli.

“Che questa cosa la dica Saviano e non chi segue il calcio italiano ogni giorno, per lavoro, da anni fa cadere le braccia, e non solo le braccia, molto di più caro Fabrizio (si riferisce a Fabrizio Biasin che aveva invece criticato l’intervento dello scrittore partenopeo). Ci sono magistrati, non sportivi, che parlano di “contesto criminale di allarmante gravità”, hai letto?”

RILEGGI

