Ziliani: “Per chi non lo avesse capito, la Juve andrà in Serie B!”

Paolo Ziliani ha condiviso un discusso tweet sul suo account personale. Il noto giornalista ha difatti detto la sua sulla sentenza che ieri ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juve e non solo. Ziliani ha difatti preannunciato la possibilità di vedere il club bianconero fuori dalle coppe Uefa e in Serie B.

Di seguito ecco il contenuto del tweet del noto giornalista: “Intanto, per chi non avesse capito 1. La Juventus è fuori dalla Champions 23-24 2. Col Processo stipendi rischia la Serie B 3. Unica possibile via di salvezza: il patteggiamento 4. I giocatori top se ne andranno 5. Agnelli e Paratici verso la radiazione 6. L’UEFA la bandirà per anni”.

INTANTO, PER CHI NON AVESSE CAPITO

1. La #Juventus è fuori dalla Champions 23-24

2. Col processo "stipendi" rischia la B

3. Unica possibile via di salvezza: il patteggiamento

4. I giocatori top se ne andranno

5. Agnelli e Paratici verso la radiazione

6. L'UEFA la bandirà per anni — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 21, 2023

