Venerato: “Spalletti ha ragione quando dice una cosa. Nutro grande rispetto per la storia del Milan ma…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, noto giornalista Rai ed esperto di mercato.

“Ritengo che Spalletti abbia ragione. I fatti dimostrano che il campionato italiano vanta una competitività importante. I risultati in Champions lo testimoniano. Sono i meriti del Napoli a fare la differenza. Gli azzurri giovano di una media incredibile, che ha sin qui decretato un dominio incontrastato dei partenopei. Il successo contro il Toro ne costituisce una esemplificazione. I granata erano squadra in forma, eppure il Napoli ha imposto gioco e risultato.

La Juventus ha vinto nove scudetti di fila, senza mai cedere all’appagamento. Non vedo, dunque, come una società come quella azzurra possa sentirsi appagata da questo scudetto. I grandi club, immediatamente dopo il successo, pensano già a come pianificare le vittorie successive. Il Napoli ritengo rientri tra questi tipi di club, e credo che i suoi dirigenti si impegnerebbero, all’indomani del successo, nella costruzione di una squadra che possa confermarsi.

Nutro grande rispetto per la storia e tradizione dei rossonero. Tuttavia, il Napoli gode di un solco tecnico importante nei confronti del Milan, come testimoniato dai punti di vantaggio in classifica. La squadra di Spalletti può avvalersi di giocatori di qualità che potrebbero fare la differenza nel doppio confronto. Sicuramente molti di più di quanti il Milan possa vantarne. Tra le due squadre, dunque, credo ci sia un abisso.

Esonero Pioli? Solo in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, l’eventuale eliminazione ai quarti, già un traguardo importante, non porterebbe a ribaltoni”.

