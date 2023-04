Venerato: “Giuntoli rimarrà in azzurro! Ecco le novità su Doekhi, Almada, Hojlund ed il futuro di Osimhen…”

Diversi i temi da approfondire al termine della stagione in casa Napoli, in particolare sul fronte calciomercato in cui si prospettano diversi scenari soprattutto nell’ipotesi in cui avvenga la cessione di alcuni calciatori, su tutti Victor Osimhen, oggetto del desiderio di molte big europee.

Insistenti anche le voci che vorrebbero Almada all’ombra del Vesuvio già in estate, operazione tuttavia prontamente smentita dall’esperto di mercato Ciro Venerato.

Nel corso del programma radiofonico “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato. Queste le sue dichiarazioni in seguito ad alcune domande sul fronte azzurro:

Quanto c’è di vero nella notizia dell’interessamento del Napoli per Almada?

“Ciò che so è che qualche agente internazionale l’ha proposto al Napoli, ma il club non lo prenderà per motivi tattici. È un trequartista che può esprimersi al meglio nel 4-3-2-1, ma non ottimamente nel 4-3-3 Spalletiano. L’argentino è un trequartista puro, lontano dalle esigenze di un Napoli che cerca un centrocampista che possa soprattutto coprire il ruolo di mezzala”.

Giuntoli potrebbe davvero trasferirsi nella Torino bianconera?

“Ho l’assoluta certezza che la dirigenza bianconera non ha avuto ancora contatti con Giuntoli, seppure l’azzurro sia un dirigente stimatissimo dalla società. La Juventus non conosce ancora quale sarà il suo futuro. Non si è certi di giocare le coppe il prossimo anno, con il rischio di sanzioni ben più gravi nell’immediato futuro. Non si può avere una progettualità definita senza certezze. In tal senso, il club torinese potrebbe scegliere per un profilo di minore spessore, a differenza dei nomi altisonanti di Giuntoli e Massara, anch’egli apprezzato dalla dirigenza e dal tecnico Allegri. Il DS azzurro esigerebbe un progetto importante. Inoltre, andrà deciso se si vorrà scegliere per un direttore sportivo con una ampia autonomia decisionale, oppure per un dirigente che non limiti l’autorità di Calvo. Nel secondo caso, Rossi del Sassuolo potrebbe essere un’ottima soluzione. Molto passerà anche da quella che sarà la decisione di Giuntoli per il suo futuro. Il mio parere è che Cristiano resterà a Napoli, a patto che De Laurentiis gli garantisca un prolungamento pluriennale”.

Hojlund sostituto ideale di Osimhen?

“Credo che Hojlund non sia una soluzione percorribile per il Napoli. Se l’Atalanta decidesse di cedere il proprio gioiello, le cifre richieste sarebbero ben lontane dai parametri azzurri. Parliamo di un prezzo che si aggira tra i 60 e 70 milioni. Per quanto riguarda Osimhen, l’unica certezza che abbiamo è che il procuratore del nigeriano non ha ancora nessun accordo con un club estero. A giungo, poi, potrebbe innescarsi il valzer delle punte, che potrebbe coinvolgere Mbappè, Kane e di conseguenza anche Osimhen”.

Il club azzurro segue il difensore Doekhi dell’Union Berlino?

“E’ un giocatore che è stato proposto dal procuratore. Il Napoli e Giuntoli, tuttavia, non gradiscono particolarmente questo profilo, così come non hanno gradito le parole del succitato procuratore, che ha parlato di interesse di Juventus e Napoli”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati