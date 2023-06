Venerato: “De Laurentiis-Giuntoli? Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso…”

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto il giornalista Rai soffermandosi sul futuro del direttore sportivo

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, soffermandosi sul futuro del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, corteggiato dalla Juve.

“Giuntoli verrà liberato? Ho sempre detto che sarebbe prevalso il buon senso. La Juventus ha sempre riservato un certo ottimismo, e mi sembra si stia andando in quella direzione. Si attende che De Laurentiis convochi Giuntoli da Genova. Va detto che ad avere il coltello dalla parte del manico è il dirigente. Può restare fermo un anno ed accordarsi con la Juventus e giungere in bianconero nel prossimo giungo, o concordare una soluzione con il presidente del Napoli nei prossimi giorni. La Juventus, nel frattempo, va avanti col gruppo di lavoro formato da Scanavino, Ferrero e Manna. Il fatto che la Juve non abbia ingaggiato un direttore sportivo di prima fascia, come Massara e Tare, aiuta a capire che la strada per Giuntoli è spianata”

Redini del mercato che verrebbero prese dal presidente De Laurentiis?

Il presidente ha sempre partecipato attivamente al mercato, osservando calciatori, impegnandosi nelle trattative e costruendo rapporti con i procuratori. Ad oggi, però, andrebbe considerata l’ipotesi di una promozione di Micheli, uomo scouting del club partenopeo e che vanta una utile conoscenza del patron. Quel che però andrebbe valutato è il ruolo delicato di un direttore sportivo nella mediazione e cura del rapporto tra società ed allenatore, e tra club e spogliatoio. Giuntoli ha giocato un ruolo importantissimo in tal senso, soprattutto negli ultimi mesi. In tal senso, il Napoli potrebbe risentire dell’addio di Giuntoli, e del suo carisma ed equilibrio”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati