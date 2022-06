Vecchi Lions ed il cineMercatone

Nel condominio Napoli le beghe tra piani alti e piani bassi ha definitivamente lasciato spazio all’ingiuria ed alla lite aperta. Società e tifoseria da separati in casa in cerca di riappacificazione a litiganti da sede legale. Non basterà un buon avvocato. Per ricucire lo strappo questa volta serve tanto di più. Un passo indietro? Un gesto di umiltà da parte della Società? Un incontro? Difficile da dire a questo punto. La tifoseria già stanca per una campagna acquisti che stenta a decollare e una altrettanto abbonamenti che sembra conservare prezzi da teatro lirico, ora accusa. Apertamente accusa. Il rapporto tra Napoli ed Aurelio è da tanto in bilico. Troppi i ceffoni, troppe le frasi dal dubbio gusto sui costumi partenopei. Non è certo cosi che si creano i percorsi condivisi. La Ssc Napoli calcio è di proprietà del Sig De Laurentis ma non lo è nella sua essenza più profonda. A Napoli il calcio non è il volley di Macerata o il basket di Bologna. A Napoli il calcio è qualcosa di più.

È di queste ore un volantino a firma vecchi Lions che accusa duramente De Laurentis e la sete di profitto che pare esser caratteristica del padrone di casa Aurelio. Almeno questa è l’accusa. Evitiamo di ripetere gli epiteti da mercato ma l’accusa é chiara.Dura. Accusa che dice più di quanto si scrive. Dice di un legame ai minimi termini. Dice di due parti che sebbene a fatica si erano sposate ora nemiche sotto lo stesso tetto. A chi giova? Cosa da e cosa toglie alla Squadra? E in questo marasma di incomprensioni come lavorerà Spalletti e la Squadra?

Gli addii ed i tentativi di fuga sono un segnale inequivocabile. Napoli è in tempesta ed è partito il si salvi chi può.

