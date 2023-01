Varriale: “Caso plusvalenze e caso D’Onofrio? Trovo surreale una cosa. Sul Napoli e la partita contro la Juve…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Varriale, noto giornalista:

“Io trovo abbastanza surreale che del caso Juventus e del caso D’Onofrio se ne parli poco sui media. Il 20 gennaio si deciderà se riaprire il caso plusvalenze dove è coinvolta anche la Juventus. Io credo che il meccanismo di rimozione che si è generato è abbastanza singolare, nelle altre parti del mondo non sarebbe successo. Ieri il Napoli ha conquistato tre punti che fotografano una realtà di un dominio di una squadra che in questa prima parte della stagione ha fatto meglio di tutti. Infatti è campione d’inverno.

Le partite da adesso in poi diventeranno ancora più importanti. Il rullino di marcia del Napoli è impressionante. Le ha vinte praticamente tutte tranne con Inter, Lecce e Fiorentina. Penso sia importante che la squadra faccia la partita come ha sempre fatto anche quando non era al completo.

Per diverse partite ha dovuto fare a meno di Osimhen. Kvaratskhelia si è rivelato come potenziale fuoriclasse. È mancato anche Anguissa, ma il Napoli ha fatto sempre fronte alla situazione con un impianto di gioco ben definito. La partita di ieri non era semplice per l’atmosfera che c’era. Menomale che Politano ha sbagliato il rigore perché leggo diverse sottolineature. A me colpisce molto l’enfatizzazione di certi episodi che risultano ininfluenti. Mentre su altre vicende che hanno inciso sui risultati non si pone attenzione. Per il Napoli l’importante è imporre il suo gioco.

La partita contro la Juventus? La gamba potrebbe tornare un po’ diversa dato che si arriverà alla partita già con due gare giocate. La partita di venerdì può essere importante perché la Juve ha inanellato una serie di vittorie che l’hanno riproposta in alta classifica, ma non è decisiva. Allegri è stato bravissimo ad isolare il gruppo dalle questioni extra calcistiche.

La Juve non prende gol da 8 partite e ha la migliore difesa del campionato. È vero anche che è stata abbastanza fortunata. Vincere 8 partite senza subire gol fa pensare ad una squadra che ha ritrovato la propria solidità. Il Napoli va in campo per giocare le partite facendole e ha gli strumenti per farlo anche contro la Juventus”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati