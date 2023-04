Varriale: “ADL? Nella brutta serata di ieri al Maradona la ragione sta da una parte sola!”

Il noto giornalista sportivo Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la pesante contestazione subita dalla società durante la gara giocata al Maradona contro il Milan:

“Il presidente De Laurentiis non ha certo bisogno di consigli. Ma credo che sarebbe cosa buona e giusta se parlasse con chiarezza alla città di Napoli e non solo. Perché, mai come questa volta, nella brutta serata vissuta ieri al Maradona la ragione sta da una parte sola: la sua”.

Il presidente @ADeLaurentiis non ha certo bisogno di consigli. Ma credo che sarebbe cosa buona e giusta se parlasse con chiarezza alla città di Napoli e non solo. Perché,mai come questa volta, nella brutta serata vissuta ieri al Maradona la ragione sta da una parte sola: la sua. — enrico varriale (@realvarriale) April 3, 2023

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati