Ultras tedeschi a Piazza Dante: “Napoli vaf*****lo!” – Situazione rischia di degenerare

Altissima tensione nel cuore del centro storico di Napoli.

Oltre 250 tifosi dell’Eintracht Francoforte si sono concentrati in piazza dei Gesù per una manifestazione non autorizzata.

Tutto il centro storico di Napoli è blindato da centinaia di poliziotti e carabinieri. La situazione secondo quanto scrive Il Mattino rischia di degenerare. “Napoli vaf*****ulo!” tra i cori dei sostenitori tedeschi.

