Ulivieri: “Parole di Giuffredi? Io al posto di Garcia farei in questo modo…”

Ulivieri, presidente dell’associazione allenatori italiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il presidente dell’associazione allenatori italiani Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il procuratore di Mario Rui deve fare il suo mestiere che non è quello di dare indicazioni o giudizi ad un allenatore riguardo la gestione di un suo assistito. Quindi Garcia rispetto alle parole di Mario Giuffredi può reagire in due modi: o lo manda a quel paese o fa finta di nulla. Col Real Madrid ho visto un Napoli positivo. Credo che il quadro della situazione lo abbiano dipinto i tifosi del Napoli al termine del match con quegli applausi. Nel momento in cui il pubblico del Maradona si complimenta con la squadra in quel modo significa che la prestazione è stata di gran livello”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati