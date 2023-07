UFFICIALE – Dimaro, il programma completo del ritiro del Napoli: tutti gli eventi

La Val di Sole ha reso ufficiale il programma del ritiro degli azzurri in Trentino, che si terrà dal 14 al 25 luglio

La Val di Sole ha reso ufficiale il programma del ritiro del Napoli a Dimaro, che si terrà dal 14 al 25 luglio. Le conferenze di Rudi Garcia non sono confermate, ma secondo indiscrezioni si terranno nelle serate di sabato 15 e domenica 23 luglio.

Dimaro, il programma completo del ritiro del Napoli

Venerdì 14 luglio: partenza nel pomeriggio e arrivo per cena della squadra di Rudi Garcia

Sabato 15 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. Alle ore 19:30, la prima conferenza stampa di Rudi Garcia Domenica 16 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. Alle 21.15, presentazione Libro “La notte prima” di Massimo Ugolini

Lunedì 17 luglio: allenamento mattutino ore 10. Alle 21.15, incontro di Rudi Garcia e due calciatori con i tifosi

Martedì 18 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. Alle 21.15, serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO

Mercoledì 19 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30 (pomeriggio a porte chiuse). Evento serale in piazza a Dimaro. In serata, evento cabaret in piazza

Giovedì 20 luglio: riposo mattutino, ore 18:00 amichevole Napoli-AnauneVenerdì 21 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. Evento serale in piazza a Dimaro

Sabato 22 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. In serata DJ Set e presentazione della squadraDomenica 23 luglio: doppio allenamento, ore 10 e 17:30. Alle ore 19.30, la conferenza stampa di Rudi Garcia

Lunedì 24 luglio: riposo mattutino, ore 18:00 amichevole Napoli-SPALMartedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 9:30, poi partenza della squadra per Napoli

