UFFICIALE – Amichevoli Napoli a Dimaro, la diretta sarà gratis! Ecco dove vederle

Il club azzurro svolgerà due match in pochi giorni e i tifosi azzurri potranno seguirli in chiaro da casa

Il Napoli sta lavorando a Dimaro in vista della prossima stagione. Il club azzurro disputerà due amichevoli in pochi giorni. La prima andrà in scena domani alle 18:00 contro l’Anaune Val Di Non, mentre il secondo match sarà contro la Spal ed è in programma il 24 luglio, alla stessa ora. Entrambi gli impegni saranno visibili su Sky Sport Calcio per tutti gli abbonati dell’emittente satellitare.

