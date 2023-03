Ticketone, il responsabile: “I prezzi sono quelli classici della Champions League”

La corsa all’acquisto dei biglietti della sfida tra Napoli e Milan valida per i quarti di finale di Champions League è sicuramente più complessa del previsto.

Domenica alle ore 20.45 allo Stadio Maradona si affronteranno Napoli e Milan nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Nel corso della giornata di oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il responsabile Ticket Business di Ticket One, Amedeo Bardelli.

“I prezzi sono quelli classici della Champions League”

“L’abbonato può acquistare il biglietto solo per sé, questa è una regola comune visto che l’abbonato ha diritto a uno sconto, gli altri possono acquistare i biglietti nelle fasi successive. Sarà sempre necessaria la fidelity card anche per la vendita successiva. Chiunque faccia la fidelity card anche oggi sarà sicuramente pronto a gareggiare per prendere il biglietto. I prezzi sono quelli classici della Champions che mettono anche le altre squadre in Italia, si tratta di un evento unico, stiamo parlando forse del Napoli più forte di tutti i tempi, io credo che non ci saranno difficoltà nel raggiungere il sold out. La società ha deciso di vendere i biglietti in maniera totalmente blindata, non esiste altro modo di acquistare i biglietti se non con i canali ufficiali, quindi prego tutti che una volta finiti i biglietti non bisogna cercarli altrove, i controlli difatti allo stadio saranno raddoppiati”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati