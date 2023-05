Ticketone, il responsabile: “Caos biglietti Napoli-Samp? Vi spiego cosa sta accadendo”

Amedeo Bardelli ha parlato della situazione tagliandi per l’ultima allo stadio Maradona

Amedeo Bardelli, responsabile dei rapporti con le Federazioni per TicketOne, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotto Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte, ed ha parlato del caos biglietti per Napoli-Samp.

Caos biglietti Napoli-Sampdoria – Ecco cos’è accaduto

“È stata una giornata complicata: per questa partita ci vorrebbero sei Maradona. Abbiamo avuto un vero e proprio assalto sul sito una volta aperta la vendita e, nonostante tutte le risorse utili per gestirlo, ci sono stati flussi anomali dall’esterno che ci hanno creato non pochi problemi.

A causa di questi flussi anomali, il sistema va in autoprotezione e lavora a velocità ridotta. Ciononostante, abbiamo venduto tutti i biglietti disponibili riuscendo anche a permettere la vendita nelle biglietterie. Abbiamo avuto un picco record di accessi in contemporanea sul sito che ha toccato i 240mila utenti. Ricordiamo, inoltre, che su internet si vendeva solo ai possessori di fidelity card ma molti si sono messi in fila anche in assenza della tessera, il che ha contribuito ad ingolfare ulteriormente il sistema.

“Le biglietterie fisiche sono state le più penalizzate“

Le biglietterie fisiche sono state le più penalizzate: attivate intorno alle 18 a causa dei flussi anomali che il sistema ha dovuto bloccare e regolare, infatti, si è deciso di bloccare momentaneamente la vendita nei punti abilitati. Purtroppo questo ha creato dei disservizi ma poi, a partire dalle 18, la vendita è iniziata anche nei punti vendita fisici.

Invito a monitorare la situazione perché il Napoli potrebbe liberare altri posti anche se in questa partita la vedo complicata, ma bisogna procedere con la consapevolezza che la gran parte dei biglietti è stata venduta. Lo stadio ha una capienza limitata, la richiesta è stata di gran lunga superiore: questo ha generato scontento nei tanti tifosi che non sono riusciti a comprare un biglietto.

Come migliorare la situazione in vista della prossima stagione?

L’unica soluzione sarebbe eliminare la vendita fisica e aprire la vendita solo online ma noi cerchiamo sempre di mediare tra vendita online e rete di vendita perché altrimenti si accontenterebbero sempre le stesse persone”.

