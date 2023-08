Stadio Maradona, il consigliere Simeone: “Vogliamo aumentare la capienza. Ecco come…”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il consigliere del Comune di Napoli, soffermandosi sui lavori di restyling dello stadio Maradona

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli, soffermandosi sui lavori di restyling per aumentare la capienza dello stadio Maradona.

Simeone sulla riapertura del terzo anello per aumentare la capienza del Maradona

“Il Maradona sarà in splendida forma per la prima di campionato, i tifosi ritroveranno un impianto degno anche delle competizioni europee. Va ancora sistemato qualcosina e qualche servizio, ma è un lavoro che va fatto con le altre sistemazioni. Obiettivo del Comune è quello di ampliare nei prossimi anni lo stadio con la riapertura del terzo anello. Se pensiamo al finale di stagione scorso, il tema dell’ampliamento dei posti è qualcosa di urgente da affrontare. L’apertura del terzo anello comporterebbe un aumento di quasi 10mila spettatori. Non toccherei la pista d’atletica, perché è uno stadio polivalente e ci sono altri sport da onorare e garantire. Il vero tema è capire come mettere in sicurezza il terza anello, senza comprometterne la stabilità. Sarebbe un qualcosa di utile anche per la SSC Napoli, visto che aumenterebbe ulteriormente gli introiti per la città e per la società. La manutenzione ordinaria del Maradona non ha un costo irrisorio, ma la volontà di compiere dei passi in avanti ci sono tutti”.

