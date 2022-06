Spalletti non è convinto di Deulofeu

Che il Napoli stesse prendendo tempo sull’affare Delofeu era chiaro che si trattasse di un problema legato al parere di Spalletti lo è solo ora. Pare sua sia proprio questo il nodo che non si scioglie. Mr. Spalletti non vede il “friulano” calato nel suo gioco. “Devastante ma non nel mio gioco” pare sia la ricostruzione del pensiero spallettiano. L’indiscrezione riportata dal corriere dello sport è rimbalzata fino ad Udine. I rapporti tra la famiglia Pozzo e quella De Laurentis sono ottimi e consentono riflessioni ma Spalletti forse no. Spalletti vuol sapere chi e cosa avrà a disposizione ai nastri di partenza. Messe da parte le riflessioni filopsicologiche proviamo ad addentrarci sebbene con cautela in un discorso puramente tecnico. I dati parlano chiaro, gli esterni d’attacco, le mezze punte e i cosiddetti falsi nueve non fanno parte del dizionario toscano. Lo dicono i numeri di Politano, Mertens ed Insigne in “negativo” ed il ripetuto utilizzo di Osimen in positivo. Sintetizzando difesa solida, centrocampisti di stazza dai piedi educati e palla sul 9 nigeriano.

In questo cosa c’entra Delofeu? Lo spagnolo non rischia di finire come Mertens? Può davvero sostituire Insigne ripiegando difensivamente?

In tutto questo bailamme la sola buona nuova è che Luciano da Certaldo ha fatto capolino e qualcosa ha detto.

Spalletti contro DeLa? Chi fa la campagna acquisti a Napoli? L’allenatore ha voce in capitolo? Oggi è domenica e si va al mare, domani si ricomincia. Vedremo le nuove puntate di casa De Laurentis in attesa di una squadra da Champions.

