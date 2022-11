Spalletti a DAZN: “Campionato fin qui stratosferico! Kim un marziano, su Zielinski…”

Luciano Spalletti dopo Napoli Udinese nella consueta intervista ai microfoni di DAZN. Il tecnico risponde alle domande dei giornalisti nel post partita del match valido per la 14ª giornata di Serie A.

Napoli-Udinese si è conclusa con il risultato di 3-2. Gli azzurri restano primi in classifica in campionato e con questa partita si apre la sosta per i Mondiali in Qatar.

“Le vittorie sono tutte sofferte. I 15 minuti finali contro l’Udinese sottolineano quanto nulla sia scontato di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Voglio partire da qui per ringraziare i calciatori, hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica. Si sono impegnati tutti, anche i magazzinieri. Pubblicamente vanno solo ringraziati.

Sul finale

Quando c’è uno stadio che partecipa così, come il Maradona, diventa più facile trovare l’esaltazione e il numero in più. Fino a trequarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito il ritmo perché pensavamo che la partita fosse finita, ma non è finito niente.

L’Udinese ha messo dentro calciatori freschi e riesce a trovare il gol se non mantieni i ritmi alti. Se fa notizia un mezzo inciampo di Kim vuol dire che è un marziano fino a qui. Ha giocato tutte le partite, qualche palla dovrà pur sbagliarla.”

“Per mentalità e disponibilità il Napoli è una squadra eccezionale. Diventa facili stimolarli, sono stimolati da soli.

Sulla panchina

Se avessi potuto cambiarli tutti, avrebbero tutti fatto una grande partita. Sono facilitato nel mio lavoro. Perché tutti accettano il proprio ruolo, non c’è quell’atteggiamento in cui qualcuno si sente penalizzato.

Zielinski un calciatore straordinario, tutti conoscono le sue qualità. Concorrenza scudetto? Ce ne sono 6. E sono tutte vicinissimo. Bastano due minuti, due cose che non vanno per riuscire a crearti problemi come stasera contro l’Udinese. Questa gara ci servirà per il futuro, dobbiamo allontanare questi rischi con atteggiamenti ancor più convinti e professionali, anche con tre gol di vantaggio”.

