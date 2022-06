Spalletti a scuola di Lingue

Si scrive Kvsratskhelia si legge Cuaraschelia. Khvicha nome di battesimo. Poco più che ventenne alla sua prima esperienza nel calcio dei nobili. De Laurentis da uomo di cinema ha immediatamente trovato il diminutivo onomatopeico. Zizi’. Il Georgiano sembrerà più un Brasiliano, il meno è fatto. Abbiamo trovato il nome. Ed ora? Su questo ragazzo, ancor prima del ritiro sembrano puntati mille riflettori. Mille aspettative. Per il Georgiano Zizi’, ex Dinamo Batumi, ci sia permesso, vale l’interrogativo principe per ogni straniero che approda in terra napoletana. Chi troverà ad accoglierlo? Chi si prenderà cura del suo ambientamento?

Georgia o Francia è la stessa cosa ? Milano è Napoli? Nella prestazione di un Artista conta oppure no lo Spazio in cui viene a recitare? Gli investimenti vanno difesi e protetti e non bastano i soldi. Calciatori ricchi e viziati non è sempre detto e senza dubbio il capitale va ben conservato. La Riflessione nasce a margine delle considerazioni societarie secondo la quale alcune figure sono “inutili”. Figure considerate di contorno o poco più, di poco o nessun valore nella costruzione di un gruppo e di una programmazione vincente. Non avremo Maldini, non avremo Nedved o Zanetti ma ci chiediamo col sorriso in che lingua parleremo con il giovanotto di belle speranze Kvsratskhelia?

A Spalletti il compito di comprendere.

