Spalletti: “Società e squadra forti! A Napoli sono stato come in famiglia. Sulla mia eredità…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha realizzato ieri sera l’ultima intervista One-to-One ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“I sacrifici per la vittoria? Sono tanti ma serate come questa ti ripagano di tutto. Vorrei rimbalzare a tutti l’affetto e l’amore che mi hanno donato, sperando un giorno di rivedere feste qui.

L’ovazione? L’ho già percepito come lo pensano, lo vedo tutte le sere quando incontro le maree di bambini che mi abbracciano, baciano e chiedono fotografie.

La squadra? Incredibile. Come ho sempre detto una squadra di bravi ragazzi, sensibili. Mi è sembrato di essere in famiglia con loro. Spero che questa allegria duri più a lungo possibile. Si può aprire un ciclo? Si questa è una squadra fortissima, con società a posto e persone competenti. Gruppo di ragazzi giovani, sani e la base è sostanza di una città costruita per amare il calcio.

L’eredità? Questa è una situazione facile per poterci lavorare ma il calcio è roba seria e difficile. Questi dirigenti sapranno con il da farsi trovare la strada giusta. Grazie, forza Napoli sempre e che Diego ci protegga!“.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati