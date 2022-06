Sos nave Napoli in avaria

Amici miei atto quarto.

La Resa dei conti.

Cinena al cinema, siamo destinati alle metafore cinematografiche. Siamo una barca senza capitano al timone e con l’armatore a far da oratore-venditore sulla banchina del porto. Un battitore d’asta ad litteram. È calcio e non cinema d’autore. È calcio e non Marina militare, siamo costretti all’ironia, amara ma pur sempre di ironia trattasi. Per tornare alla cronaca mentre il Presidente sostiene di preparare una squadra che centri i primi 4 posti Champions, Spalletti, finalmente, esce allo scoperto e lo “smentisce”. Freddezza da soap opera americana con musica da suspence. Di buono c’è solo che Spalletti si sia espresso, per il resto gelo, soltanto gelo. Intanto mentre la nostra barca scarroccia pericolosamente preda dei venti, abbiamo i pirati che ballano ubriachi a poppa ed alcuni hanno preso le scialuppe per raggiungere altri porti.

Politano, Mertens, Ospina, Fabian, Demme, abbiamo perso il conto. Tutti contro tutti, the royal rumble, del wrestling anni 90. Chi ha navigato sa che in barca comanda il capitano e l’armatore diviene responsabile solo quando la barca è a riposo. A Napoli chi comanda? Chi gestisce lo spogliatoio? Chi parla agli Uomini ancor prima che ai calciatori? Si chiama Pedagogia dello Sport e fa rima con la Gestione dei rapporti con gli interpreti di un progetto lavorativo. Piccola parentesi di Sociloogia applicata alla azienda sportiva. Napoli meriterebbe una cultura diversa invece vive Beautiful. Inciuci, beghe, liti condominiali e cause al padrone di casa.

Mentre il capo parla alla stampa, gli operai fanno sciopero e lo sconfessano. Crisi. Eccoil nome adatto. Crisi e questa volta non si risolve con imbarazzanti cene di lavoro. Napoli anzi la ssc Napoli nelle acque basse. Le secche.

La ssc Napoli, il gigante, inizia a somigliare troppo ad una triste nave da crociera ed alle volte gli scogli vincono. Aurelio De Laurentis e Spalletti come Schettino e De Falco?

Sinceramente Napoli merita chiarezza. Chiarezza e Serietà.

