Sky, Ugolini: “Conte apre uno spiraglio al Napoli!”

Il giornalista di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni, facendo il punto sul futuro della panchina del Napoli

Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Sport, facendo il punto sul futuro della panchina del Napoli, con Antonio Conte in pole per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero.

“Antonio Conte lascia aperto uno spiraglio nel quale sta cercando di infilarsi il presidente De Laurentiis. Le parti si stanno sentendo da giorni, non c’è una chiusura totale da parte di Conte ma non c’è neanche una apertura clamorosa.

Quel che è certo è che la posizione di Rudi Garcia è sempre più debole dopo le parole del presidente De Laurentiis di ieri. Ha detto di non essere contento di questa classifica che rappresenta benissimo il momento difficile sta attraversando la squadra, fuori dalla zona Champions, ovviamente imprescindibile per sostenere il progetto.

In questo momento il presidente è a Roma, negli uffici della Filmauro. Garcia è atterrato a Napoli da Nizza, e questo pomeriggio dirigerà l’allenamento a Castel Volturno coi calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali.

Ad ora è innegabile che ci sia una profonda riflessione su Rudi Garcia e sul suo sostituto. Al momento l’unica opzione spendibile è quella che porta ad Antonio Conte. Lui è il profilo scelto da De Laurentiis, lui garantirebbe la svolta per continuare a inseguire i primi posti e lottare per lo scudetto. Altre alternative, non ci risultano alcuni contatti con Mazzarri o Tudor”.

