Sky, Marchetti: “Sostituto Kim? Credo fermamente una cosa. Su Osimhen…”

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Qual è il prezzo giusto per Osimhen?

“Questo andrebbe chiesto a De Laurentiis. Ieri ha tenuto alto il prezzo, non so dare una cifra reale al valore di Osimhen. Ci sono tante squadre che cercano un attaccante e De Laurentiis lo sa bene. È chiaro che se spari 200 milioni significa che hai aspettative molto alte, forse troppo. Questo poi è nell’interesse nel club. Osimhen però ha due anni di contratto e se dovesse arrivare un’offerta incredibile, bisognerà vedere come si completerà la trattativa per il rinnovo.”

Chi può essere il sostituto giusto di Kim?

“Il Napoli non ha fretta, sa di dover prendere un sostituto di Kim ma non vuole velocizzare troppo l’operazione. Diciamo che dei titolari il sostituto di Kim è l’unico obiettivo che deve rincorrere il Napoli sul mercato. Al contrario di altre come Inter, Milan e Juve il Napoli deve solamente fare questa operazione e non andrà a modificare drasticamente la rosa, ricordiamo che il mercato è iniziato solamente il 10 luglio e c’è ancora molto tempo. Non credo che il Napoli voglia spendere i 40-50 milioni di euro di cui si parla per i vari obiettivi citati fino ad oggi, si valuterà il mercato nel dettaglio poi se non dovesse esserci il nome giusto il Napoli potrà spendere questa cifra, perché comunque è una cifra che ha a disposizione. Ricordiamo che Kim è arrivato a 18 milioni, il tipo di operazione che il Napoli vuole fare è quella.”

