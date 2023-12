Sky, Marchegiani e la sua opinione fantasiosa: “Non è fallo! Lobotka si lascia cadere…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Inter.

Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando del contatto tra Lobotka e Lautaro in occasione del primo gol dell’Inter

“C’è fallo sul primo gol? Per me, no. Se l’arbitro lo avesse fischiato, non sarebbe stata un’interpretazione scandalosa. Non averlo fischiato, però, è giustificato dal fatto che Lautaro porta via la palla dalla disponibilità di Lobotka. Secondo me è questo il motivo per il quale il Var non è intervenuto ed ha lasciato l’interpretazione di campo.

“Lo slovacco poteva ancora contrastare Darmian? Non è così: non poteva contrastarlo e, proprio per questo, il VAR non è intervenuto ed ha lasciato valere l’interpretazione di campo. Non lo vedo un episodio clamoroso e tale da impostarci delle critiche post-gara”.

E’ chiaro che se poi l’avesse fischiato non sarebbe stato uno scandalo. L’arbitro non c’entra niente con la sconfitta del Napoli. I tifosi del Napoli si arrabbiano, ma Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d’aver perso palla“.

