Zeman: “Nessuno vuole vincere il campionato? Il Napoli può farcela!”

Nell’edizione odierna del Il Mattino, è riportata l’intervista di Zdeněk Zeman, ex calciatore oggi alla guida del Foggia.

Alla penna del quotidiano, Zeman ha dichiarato che l’impressione generale è che nessuna squadra sia improntata nel voler vincere il campionato, visto gli ultimi rendimenti.

In merito alla Juve di Allegri, il parere di Zeman è stato piuttosto fermo: “La lotta allo scudetto sarà a tre. La Juventus era abituata ad andare decisamente più avanti, si vede che in questo periodo non le gira bene. Già la partenza in campionato non era stata buona, anche se ultimamente ha recuperato qualche punticino.”

Sul Napoli invece le considerazioni sono stare più magnanime, dichiarando che: “Le possibilità per il Napoli ci sono. Spero che il Napoli giochi partita dopo partita, come sta facendo, con concentrazione e voglia di vincere.”

Inevitabile per Zeman non spendere due parole in merito alla questione “Partenza di Insigne”, perché va ricordato che proprio l’allenatore cecoslovacco allenava il capitano del Napoli quando questo faceva parte della rosa del Pescara.

Le sue parole in merito: “Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di

maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra .Purtroppo oggi il calcio si basa più sulle decisioni economiche che sul piacere e sull’appartenenza: Lorenzo è napoletano, ha sempre sognato di giocare nello stadio di Napoli e l’ha fatto per tanti anni. Però stavolta il discorso economico ha prevalso. Dispiace per lui e per il Napoli”.

