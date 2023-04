Zazzaroni: “Non sono preoccupato per il Napoli. Kvaratskhelia ha un grande potenziale…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:

“La partita del Napoli contro il Lecce? C’è una differenza sostanziale tra le due squadre. Credo che dopo il blackout contro il Milan, il Napoli torni alla normalità. Sapevo di valori atletici e fisici di molto giocatori del Napoli bassissimi e si è visto. Credo che la condizione sia stata recuperata è c’è la possibilità di fare una grande partita.

Ci sono delle ragioni di carattere atletico dietro le sconfitte del Napoli a parte la partita contro la Lazio che è stata anomala. Io grandi preoccupazioni non ne ho, ho visto una squadra con grande continuità e che non mi fa pensare male. Oggi giocherà con la testa giusta e vincerà.

Meglio Raspadori o Simeone per la partita di oggi? Io credo sia una questione soltanto di testa, Raspadori o Simeone non cambia molto. Hai Kvara e Lozano che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L’importante è che Lobotka faccia il Lobotka e Kim faccia il Kim. Il Lecce è una squadra che in casa fa un altro genere di partita. Ha bassa qualità e gioca di determinazione. Ha una classifica abbastanza tranquilla.

Se Simeone potrebbe pensare ad una bocciatura nel caso in cui giocasse Raspadori stasera? Credo che Osimhen giochi contro il Milan perché c’era fiducia già quando ci fu l’infortunio post Nazionale. Spalletti ha la possibilità di creare una staffetta tra Simeone e Raspadori di giocatori che nessun altro ha. Li ha sempre tenuti abbastanza allineati come gerarchie con una piccola preferenza per Raspadori.

Spalletti lavora molto sui giocatori. Quando una squadra trova punti ed equilibrio, lavora meglio. Bisogna esaltare il lavoro di Spalletti, ma quando vedi le cose che fai in allenamento riescono, tutto migliora. Kvaratskhelia ha un grande potenziale. Il mercato è stato fatto da gente competente e l’allenatore ha potuto lavorare con gente di livello. Kvaratskhelia era stato scartato da alcuni e questo dimostra l’incompetenza. Lobotka è il punto centrale di tutto il gioco dopo dei momenti di difficoltà.

Se c’è la possibilità che tolgano la squalifica alla Curva della Juventus in vista della gara contro il Napoli? Lì c’è un problema di razzismo e stanno valutando se richiedere gli atti. La cosa è scomoda perché c’è di mezzo il razzismo. Difficilmente verrà tolta la squalifica. Anche la Juve stessa si trova in una condizione in cui fare ricorso non sarebbe la scelta politcamente corretta migliore.

Se il Napoli fa poche mosse non vende giocatori importanti può divertirsi per un paio di anni. Tra le big, l’unico allenatore che rischia seriamente è Pioli, Allegri resterà. Inzaghi ha due grandi possibilità per restare, la Coppa Italia e la Champions League. A volte non è tanto vincere, ma rientrare tra le prime quattro è la cosa importante”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati