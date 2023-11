Walter Mazzarri si presenta: una sola parola d’ordine

Venerdì alla vigilia di Atalanta – Napoli Walter Mazzarri avrà finalmente parola in conferenza stampa presentando il match e le sue sensazioni per il ritorno sula panchina azzurra dopo dieci anni, l‘ultima panchina con il Napoli risale al 9 Maggio 2013.

Eventi che si attende con grande curiosità per capire come sia stato l’approccio con il gruppo, oltre che spiegare come intende affrontare la gara contro la Dea -squadra ostica ed in questo momento anche in forma – ed il suo ritorno in città dopo tanti anni che sensazioni gli ha trasmesso.

Inconsciamente tutta la piazza spera che il primo argomento che uscirà dalla bocca di Mazzarri sia lo Scudetto: se la squadra lotterà fino in fondo oppure sarà dura per il ritardo accumulato. La seconda ipotesi avrebbe un sapore amaro, e stonerebbe con il fuoco che ha acceso la sola presenza del tecnico Toscano, amato e non poco all’ombra del Vesuvio.

Diciamo che le difficoltà con il francese si son palesante in pochi mesi, mentre il toscanaccio prende e come, Mazzarri e Spalletti ne sono emblema vivente, il primo insieme a Reja, è il più longevo sulla panchina azzurra, ritornato e determinato a riprendersi il suo Napoli.

L’altro ha stravinto uno scudetto in modo straordinario con un gioco irripetibile, apprezzato in tutta Europa.

Toscana al quadrato? No: uno solo, il Mazzarri napoletano, quello che indicava l’orologio per il recupero, e quello del cronometro e della giacca tolta. La parola più attesa? Deve essere ripresa. Ora per il Napoli comincia un’altra partita, quella che vuol vincere il Walter di San Vincenzo per cancellare la minestra bollita e finalmente caricare…la “Zona Mazzarri” per tornare di nuovo a far volare il suo Napoli.

