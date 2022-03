Verso Atalanta-Napoli: da Insigne a Zanoli, ecco chi gioca

Dopo la sosta per le Nazionali e la conseguente delusione rimediata dall’Italia, riparte la Serie A e lo fa con la 31esima giornata del campionato in corso. Questo weekend avranno luogo due big match: Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, i quali potrebbero risultare decisivi per la lotta al titolo di campione d’Italia.

Per la formazione di Luciano Spalletti i problemi non mancano, perché alcune assenze – per squalifica o infortunio – potrebbero pesare contro la corazzata nerazzurra che il Napoli non batte a Bergamo dal lontano gennaio del 2018, quando gli azzurri lottavano con la Juventus per lo scudetto. Quella volta la decise Dries Mertens, che pochi giorni fa è diventato papà di Ciro Romeo che è la suggellazione eterna – qualora ce ne fosse bisogno – dell’amore tra il calciatore belga e la città di Napoli.

L’undici titolare che sarà schierato al Gewiss Stadium rappresenta ancora un grande interrogativo per tutti, probabilmente anche per il tecnico azzurro stesso. Sul taccuino degli indisponibili compaiono parecchi nomi illustri:

Victor Osimhen (Squalifica);

Amir Rrahmani (Squalifica);

Giovanni Di Lorenzo (Infortunio);

Franck Anguissa (ad oggi al 50% delle probabilità di essere in campo);

Adam Ounas (Infortunio);

Andrea Petagna (Infortunio);

Alex Meret (Infortunio).

In quel di Bergamo, allora, servirà quanto di più vicino c’è ad un’impresa per portare i tre punti a casa e continuare a sognare. Tra i ballottaggi principali ci sono quello tra Lorenzo Insigne ed Hirving Lozano e quello tra Kevin Malcuit e Alessandro Zanoli.

Nel primo caso, nonostante l’acciacco ripresentatosi in Nazionale, il 24 dovrebbe spuntarla sul messicano. Mentre, nel secondo caso, l’ex Primavera, Zanoli si giocherà quasi certamente una chance esordendo dal primo minuto nel campionato italiano di massima serie.

Altro interrogativo è il modulo: 4-3-3 o 4-2-3-1? L’assenza di Osimhen potrebbe pesare su questa decisione del tecnico di Certaldo proprio perché le caratteristiche di Mertens sono totalmente differenti da quelle del nigeriano. Anche Anguissa potrebbe essere l’ago della bilancia per l’impostazione tattica del match, quando si saprà qualcosa di più certo sulla presenza in campo o meno.

