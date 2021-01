Una partita dai due volti, le pagelle di Napoli-Spezia

Le partite sono facili una volta chiuse. Questo vale per tutte le squadre, tranne per il Napoli.

Lo Spezia ha fermato non molto tempo fa gli azzurri, che cercano il riscatto. Gli aquilotti si presentano con diverse assenze al Maradona, che certamente hanno influito sul risultato finale.

Nel primo tempo la squadra di Gattuso convince per gioco e concentrazione, ma crolla nel corso della ripresa subendo 2 goal in rapida successione dagli ospiti, dimostrando ancora una volta tutti i suoi limiti.

Finisce 4-2 al Maradona.

Tutti (o quasi) bravi i giocatori del Napoli nel primo tempo, soltanto alcuni nel secondo. Le pagelle:

Ospina, 5.5: E’ incolpevole in occasione dei goal, ma commette troppi errori in fase di costruzione (solo 5 lanci lunghi su 15 riusciti).

Hysaj, 6: Onesta la prestazione dell’albanese che, tornato sulla fascia destra, ritrova fiducia ed ordine abbandonando il terrorismo calcistico che lo ha spesso contraddistinto; cala vistosamente nella ripresa, come molti. Suo l’assist per il goal che sblocca la partita.

Manolas, 5: Bene nel primo tempo, anche aiutato dalla poca presenza offensiva degli avversari, molto male nella ripresa. Grave l’errore in occasione del primo goal avversario.

Koulibaly, 6.5: Il colpo di tacco del gigante senegalese sblocca una partita in apparenza facile ma dall’enorme valore. Commette diverse sbavature ma è costretto a difendere in autonomia nel corso della ripresa.

Mario Rui, 4.5: Un giorno il Napoli avrà un terzino sinistro di livello, ma al momento si ritrova con un calciatore capace di mettersi negativamente in mostra anche con la squadra in vantaggio di 4 reti. Male in entrambe le fasi di gioco.

Demme, 7: Sforna un eccellente assist per il goal del 2-0 e gioca ancora una volta la sua partita: è ovunque, continua a giocare in solitaria anche nel secondo tempo. Sta meritando ampiamente la titolarità, Fabian dovrà combattere per riottenerla (e nel calcio, è giusto così!).

Elmas, 6.5: Il diamante azzurro dimostra finalmente le sue ottime qualità tecniche e sigla il goal che avrebbe dovuto chiudere la partita. Deve ancora inserirsi nei meccanismi, peraltro non perfetti, della squadra e dimostra di meritare più spazio. Esce inspiegabilmente nella ripresa. (69′ Victor Osimhen, 5: Con l’ingresso di Mertens lo Spezia si ritrova in vantaggio numerico, amplificato dall’ingresso del Nigeriano. Due minuti più tardi il Napoli subirà infatti 2 goal in rapida successione; anche lui appare ben lontano dalla forma fisica migliore)

Zielinski, 7: Raffinato ed elegante nelle giocate, oggi per quasi tutta la partita, e preciso nell’assist per il 3-0. L’uscita in contemporanea del polacco ed Elmas, che avevano lavorato bene al centro del campo, ha scombussolato la squadra che di conseguenza si è schiacciata. (69′ Stanislav Lobotka, SV: Che esterno per Mertens!)

Insigne, 7: Tante belle giocate ed un assist al bacio per il goal del compagno Elmas, il capitano anche oggi si dimostra fondamentale in entrambe le fasi di gioco, ricoprendo spesso anche la posizione di terzino. Forza Lorè.

Lozano, 7.5: Migliore in campo pur giocando solo nel primo tempo, esce a risultato (apparentemente) sicuro per godersi un po’ di sano riposo. Hirving Lozano è un giocatore letale davanti alla porta e capace di preziosi ripiegamenti difensivi, una sola parola è sufficiente a descriverlo: fenomeno. (45 Dries Mertens, 5: Entra al 45′ e lo Spezia si ritrova improvvisamente in vantaggio di un uomo, il folletto belga non è assolutamente pronto per giocare ed esce infatti all’88’ per Bakayoko, SV)

Politano, 6.5: Prestazione inizialmente molto positiva, purtroppo dimostra di non riuscire a dare continuità alla sua partita per tutti i 90′. Troppo facile superarlo in copertura difensiva (1 solo contrasto su 7 vinto), risulta quasi irritante nella ripresa.

Le parole di Politano, “siamo tutti col Mister” (e questo preoccupa)

Gattuso, 5: Il voto è il risultato di due partite completamente diverse nel corso dei 90′ di gioco, 7 per il primo tempo e 3 per la ripresa. La costruzione dal basso continua a non produrre alcun risultato positivo, ma il mister dimostra parecchia cocciutaggine persistendo con quest’idea. I cambi demoliscono la squadra, che stava finalmente mostrando una certa sicurezza nel corso del primo tempo. Così non va, Rino.

“State solo a criticare, eppure abbiamo vinto”. Le parole di Gattuso!