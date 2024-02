“Un milione di anni fa, vinse uno scudetto favoloso” l’ironia divento’virale!! E cosi che Paolo Condò, giornalista ed opinionista Sky, definisce il momento del Napoli. Un dato oggettivo, che può sembrare ironico e far storcere il naso, ma realisticamente giusto.

Il Napoli ha fatto Harakiri, dimostrandosi piccola come società e squadra, oltre che povera’ di dignità. I calciatori? Sono responsabili quanto i dirigenti, rei di essere assenti ingiustificati in una contesa che doveva essere almeno giocata, rispettando il popolo partenopeo

Risultato? Che la sottile ironia che pervade la nube Napoli, continua a far piovere pioggia acida e melmosa, senza mai provare a spazzarla via! Inerme ed incapace di reagire, per la pochezza di attributi che li accomuna i contendenti al titolo, mai difeso, di Campioni d’ Italia!

Lo scudetto favoloso e stato distrutto dal patron stesso, artefice di decisioni cervellotiche, circondato da incompetenza manageriale che ne ha accentuato il disastro, ed amplificato poi sul campo da pseudo Campioni rivelatisi apprendisti ed egocentrici

Se la vogliamo far diventare una Gag Mondiale, verrebbe da dire, mettiamo alla porta anche Calzona? Tanto la colpa è solo dell’allenatore. Sentire da tifosi che si aspettavano questo risultato, è la prova che per vincere non si abbassano i costi, ma si cresce come società, e management. La realtà non è un film, ed oggi, questo guazzabuglio, per dirla alla Totò, lo potremmo intitolare Non ci resta che piangere. Tra mortificazione ed ironia, abbiamo assistito a come non va gestita una vittoria, anzi sembra più’, di partita in partita, somigliare in un momento ad un inguardabile, quanto volontario, dichiarato fallimento!

“Un milione di anni fa…” Napoli, Condò’…nnato all’ ironia dell’asseverativo!

“Politano e Simeone sprecano due chance cantate (occorre segnare, ricordate?), e in fondo al recupero Luvumbo non perdona un’incomprensibile astensione dal lavoro di Juan Jesus. Il pari è giusto anche se arriva nella maniera più tortuosa, fa riemergere del Cagliari il solo naso — ma è con quello che si respira — e placca il terzo tentativo di ripartenza del Napoli, che un milione di anni fa vinse uno scudetto favoloso. C’è molta confusione nella squadra allenata ora da Calzona, com’è normale dopo un anno di continui cambi di direzione: per esempio nel giro di otto giorni Kvara è passato dall’essere il migliore dell’ultimo disperato Mazzarri a una pallida comparsa contro il Cagliari. Viceversa Raspadori, pressoché rimosso dalla vecchia gestione, è stato ieri l’iniezione di zuccheri che ha riattivato la circolazione della squadra. Il problema è che giunti a questo punto ogni vittoria mancata costa al Napoli pedaggi enormi in termini di classifica”

