“Un giorno all’improvviso…” Garcia conquista il gruppo?

Un giorno all’improvviso, m’innamorai di te…si potrebbe interpretare cosi, il nuovo corso di Rudi Garcia all’ interno dello spogliatoio del Napoli, colui il quale aveva cassato il passato, sta tornando prepotentemente alla ribalta?

Sembrerebbe proprio così, visti anche i risultati. Tre vittorie ed un pari contro il Milan al Maradona, ed ecco che la squadra ritrova entusiasmo, voglia, alcune certezze all’inizio disperse ma soprattutto, forse la più importante, la forma fisica, che finora sembrava essere una chimera.

Avete notato certamente, da ottimi osservatori, che non abbiamo citato il gioco. Ebbene, cerchiamo di analizzare insieme la situazione.

Per quanto concerne i tre d’attacco, anche senza Osimhen – a tal proposito il Nigeriano tarderà ancora il suo ritorno a Napoli – parlano i numeri, Politano sta disputando un inizio di stagione fantastico, stato di forma a dir poco impressionante con prestazioni al di sopra della media. Raspadori? Altro che bomber di scorta, 3 reti messe a segno, e stupisce per impegno e capacità da rapace di area di rigore.

Kvaratskhelia sicuramente non ancora continuo come lo scorso anno, ma se fossimo in Garcia, lo faremmo giocare anche con una gamba sola…Mentre il colpito Simeone andrebbe sfruttato molto di più dal tecnico francese.

A centrocampo con il ritorno di Anguissa è un’altra musica, mettici Zielinski che per continuità e classe, fa la differenza, aggiungi la ciliegina Lobotka, tornato ad essere il metronomo visto lo scorso anno, mentore del trionfo azzurro. Infine, Cajuste, ragazzo di grandi prospettive e tanta voglia di crescere. Lindstrom ancora da valutare.

La difesa? Beh, se parliamo di esterni, capitan Di Lorenzo può definirsi un vero e proprio androide, quella fascia non poteva capitare in braccio migliore, inesauribilmente generoso. Mario Rui, frenato da infortuni e tante “incomprensioni” con il tecnico, trova poco spazio, ma oggi servirebbe piu di Olivera, il quale, sicuramente in fase di spinta e più che propositivo, ma pecca tanto in fase difensiva, oltre che essere invasivo per Kvara.

Sui centrali, dove Natan sembrava il punto debole, si è scoperto, e forse con ritardo, che con l’altro bistrattato Ostigard, forma una coppia centrale con più garanzia di tranquillità a Meret, visto che Rrhamani con l’addio di Kim, sembra aver perso bussola e protezione. In attesa che rientri anche Juan Jesus, questi sono e devono migliorare.

Ecco allora, che entra in ballo il tecnico. Senza Osimhen il 4-3-3 vecchia maniera sembra trovare delle lacune: Garcia gradisce, in fase di non possesso, fare il 4-4-2. A quel punto Zielinski sarebbe il sacrificato per caratteristiche, per far posto a Raspadori, il quale non disdegna la doppia fase rispetto al polacco.

In pratica, Rudi Garcia dovrebbe decidere definitivamente come deve giocare il Napoli. Ricordando comunque che, al rientro del nigeriano Jack Raspoadori, che sta dimostrando di essere centravanti vero – alla Paolo Rossi o Schillaci per intenderci- dovrà cedere il posto, ed avendo Zielinski e Lindstrom dietro Osi potrebbe trovare poco spazio.

Ma dopo la sosta capiremo meglio, agli azzurri toccherà un ciclo di ferro: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, l’unica al Maradona contro i nerazzurri di Milano. Sarà lì che si capirà davvero, e forse in via definitiva, che campionato e Champions, si prospetterà il Napoli. Ora tocca a Rudi: cancellare le paure e dare forza a questo gruppo, che sta imparando ad apprezzare e credere nel tecnico francese, senza deludere la compagine azzurra, in modo che quel giorno all’improvviso diventi l’anno del sorriso.

