Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, era atteso per la Conferenza Stampa pre match Torino – Napoli.

Per la prima volta però l’allenatore di Certaldo non si è presentato, preferendo il silenzio stampa. Al suo posto sono intervenuti tutti i membri dello staff tecnico di Spalletti.

Ovviamente, la sua assenza ha lasciato tutti i giornalisti, presenti e non, di stucco. Al momento non si conoscono le cause, si attende il comunicato ufficiale della SSC Napoli.

🎙 Domenichini “Di scontato non c’è nulla. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nonostante le difficoltà stagionali. Può dispiacere non aver vissuto un sogno ma dobbiamo essere contenti dell’operato della squadra”#TorinoNapoli



