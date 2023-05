ULTIMISSIME: 4 Maggio 2023 NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA!

E tutto vero, dopo il risultato finale di Udine, arriva il momento piu’ atteso, ora lo possiamo gridare tutti Napoli Campione D’ Italia per la terza volta! Titolo che torna all’ ombra del Maradona, allora San Paolo, dopo 33 anni, era esattamente il 29 Aprile del 1990.

Oggi, la banda Spalletti, regala la storia dello scudetto onesto e senza fuoriclasse veri! Ma un gruppo omogeneo e coeso, che ha fatto del gioco la vera ed unica arma per bruciare tutti e vincere in volata, il tricolore che tanto mancava!

Napoli impazzita di gioia, e con essa la Banda degli onesti! A differenza di chi oggi, si permette di denigrare l’operato del non ingannare! Ed ha vinto sul campo, senza aver bisogno di cavilli burocratici, o tantomeno, si pensava che Calciopoli avesse insegnato qualcosa, di falsare 9 anni di bilanci! Ma loro parlano perche bruciano di rabbia, neanche con i cosiddetti “brogli elettorali”, sono riusciti a cambiare il corso della storia!

Segnatevi sul petto questa data 4 Maggio 2023, e godete fino in fondo questo trionfo, perche’ e’ vinto sul campo! Cristallino come l’acqua di sorgente, Limpido come un cielo stellato…proprio come il nostro Angelo che dal cielo ha accompagnato e benedetto questo trionfo!

La vittoria contro le ipocrisie di mezza Italia, razzista e denigratoria, contro il potere del calcio, dove tra Milano e Torino, e’ stata letteralmente rasa al suolo, in attesa di genuine notizie giudiziarie atte a pulire il calcio daòl letame!, la “cupola” dei “Guappi di Cartone”

Oggi trionfano il Napoli e Napoli....un unico corpo,, un connubio straordinariamente ricco di Amore, che si sono stretti contro tutti, difendendo l’onore e raccogliendo la gloria

Bravi tutti, Presidente, Allenatore, Direttore Sportivo, Squadra, ….Tifosi, vincono tutti! Questo scudetto, piu che meritato, rappresenta il nuovo, genuino, vero, onesto, senza avere chissa’ quali capitali “gonfiati” , costruendo calciatori nel tempo, e stavolta si e’ fatto centro, con il manico giusto si e’ spazzato via il “vecchio” ed ha trionfato…”il ciuccio!”

Ora va, Napoli mia, goditi il tuo tricolore, e mostra sempre fiero il petto, quel triangolino deve essere il tuo orgoglio ed onore…Questi ragazzi hanno dato tutto per conquistarlo, lottando per Napoli e con Napoli, portiamo in trionfo gli eroi del Vesuvio…e facciamolo eruttare, almeno cosi capiranno che non verremo lavati con il fuoco…ma purificati dalla vittoria…mentre la loro invida e baldanza, sara’ la rabbia che li accompagnera’ per sempre…senza speranza! AUGURI NAPOLI CAMPIONE D’ ITALIA 2022/23!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati